丹娜絲重創南部累積逾700名傷病患 衛福部啟動緊急應變機制

颱風「丹娜絲」重創南部地區，衛福部啟動緊急應變機制，盤點災區民眾與醫療、照護機構需求，除提供災害慰問金與醫療協助，也針對健保卡補發、長照機構修復與申報期限等多項措施進行因應，盼協助災區民眾度過難關。

衛福部公共關係室主任李瑋聆表示，海上颱風警報發布後，由六區緊急醫療應變中心掌握轄內急救責任醫院運作狀況。截至7月12日中午，全國急救責任醫院共收治713名緊急傷病患，大多都是輕傷，已有644人出院，整體醫療運作尚稱穩定。若因電力中斷或網路問題導致健保申報或資訊讀取及上傳問題，可向各健保分區業務組提出。

災後，衛福部同步提供慰問與扶助措施，包括開放「例外就醫」機制，讓受災民眾即使未持健保卡亦可就診。若健保卡遺失或毀損，可免費補發，僅需在申請表註明「丹娜絲颱風受災」，即可至郵局、戶政事務所或健保署據點辦理，也可撥打健保署免付費專線洽詢。

災區機構統計，嘉義市與嘉義縣共計有30多家日照中心、住宿式與居家式長照機構受損，台南地區則仍在統計中。位於台南後壁區的台南教養院更在風災中遭遇嚴重損害，360名若是身障生身與工作人員曾歷經3日無水無電，所幸已於9日恢復供電，其餘災後則由中央與地方合作進行中。

李瑋聆說，考量7月初為6月長照服務費用申報期間，已將申報期限延長至7月14日響。在安置收容部分，截至7月12日下午1時，台南市白河、東山、後壁、柳營、學甲與鹽水6區共開設6處收容處所，收容30人。對於災後生活與醫療需求，衛福部已動員所屬單位提供持續支援。