快訊

五月天演唱會見回憶殺…F4睽違12年合體回歸 「陪你去看流星雨」

114分科公民／壓軸出狠招？素養題多、題幹長「考生反應兩極」 試題解答一次看

波隆那世界插畫大獎展 台灣4插畫家參展

中央社／ 台北12日電

慶祝波隆那童書展邁入60週年，波隆那世界插畫大獎展今天在松山文創園區開跑，且加碼設立60週年紀念展，台灣插畫家陳瑋璿、黃亮昕、潘心屏與戴維君等人作品也看得到。

波隆那世界插畫大獎展由翡冷翠文創主辦，匯聚來自全球101名插畫家、433件入選作品，以「夢」為策展主軸，設計「入夢口」、「造夢所」、「夢之浮島」與「夢的回音」等展區，讓觀眾如走進插畫的夢境世界。

翡冷翠文創透過新聞稿表示，除1年1度的波隆那世界插畫大獎展，此次加映60週年紀念展與波隆那SM國際插畫大獎展，是歷年規模最大、展出作品最多、內容最豐富的1屆。

展中收錄4名曾入選波隆那插畫展的台灣插畫家作品，如展區「入夢口」可見台灣民眾熟悉的水果攤，各式牌子寫著「爸辣」、「爸蕉」等趣味水果名稱，還有鮮豔的堆疊紙箱，出自插畫家陳瑋璿筆下，展現對生活場景的描繪。

波隆那世界插畫大獎展自今天起，於松山文創園區展出至10月6日。

水果 文創 插畫家

延伸閱讀

影／反惡罷松山後援會成立 黃國昌喊話在野團結

新光三越《是誰遊樂園》巡迴展 Maruco十年遊樂計畫 攜手台灣在地插畫家打造夢幻小動物遊樂園

暑假遛小孩！童話、歷史與當代文化的實驗特展在桃園版華山

抽象的寫實畫又來了！插畫家「《魷魚3》發瘋仙女表情神復刻」吸萬人朝聖

相關新聞

日頭赤炎炎！雙北等5縣市明高溫恐飆破36度 台東當心焚風

受到西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣明天有焚風發生的機率，氣象署也針對台北市、新北市、台南市、高雄市及台東縣等5縣市...

去日本注意！「颱風百合」最快今晚生成 路徑曝光恐登陸日本

隨著太平洋高壓增強，台灣本周恢復夏季型午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象署表示，明天台東有焚風發生機率，雙北、台南市、高雄市...

受邀演出被迫喊「我愛中國」…國樂家控淪大外宣素材 樂團回應了

國樂家朱紫渝日前受邀前往中國演出，她在臉書上揭露被迫喊「我愛黃河、我愛中國」等口號。受指控的上玹樂集民族管弦樂團則發聲明...

家人輕症也可能傳腸病毒給新生兒 醫籲一有症狀即警覺

今年腸病毒造成新生兒重大威脅，伊科病毒11型已奪5名新生兒性命。馬偕兒童醫院兒童醫務部部長紀鑫指出，伊科病毒死亡率高，特...

國旅衰退暑假住房慘澹！宜蘭僅5成、花蓮剩3成 靠活動搶人氣

國旅衰退，宜蘭、花蓮暑假訂房率低迷，宜蘭截至目前平均僅約5、6成，花蓮更慘，只剩3成出頭，宜蘭童玩節上周開幕、冬山風箏節...

唯一美籍航空公司進駐高雄 聯合航空今開航高雄飛東京成田

聯合航空今開航高雄-東京成田航線，這也是目前高雄機場唯一一家美籍航空公司進駐，南部旅客不僅赴日旅遊更方便外，未來從高雄出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。