波隆那世界插畫大獎展 台灣4插畫家參展

慶祝波隆那童書展邁入60週年，波隆那世界插畫大獎展今天在松山文創園區開跑，且加碼設立60週年紀念展，台灣插畫家陳瑋璿、黃亮昕、潘心屏與戴維君等人作品也看得到。

波隆那世界插畫大獎展由翡冷翠文創主辦，匯聚來自全球101名插畫家、433件入選作品，以「夢」為策展主軸，設計「入夢口」、「造夢所」、「夢之浮島」與「夢的回音」等展區，讓觀眾如走進插畫的夢境世界。

翡冷翠文創透過新聞稿表示，除1年1度的波隆那世界插畫大獎展，此次加映60週年紀念展與波隆那SM國際插畫大獎展，是歷年規模最大、展出作品最多、內容最豐富的1屆。

展中收錄4名曾入選波隆那插畫展的台灣插畫家作品，如展區「入夢口」可見台灣民眾熟悉的水果攤，各式牌子寫著「爸辣」、「爸蕉」等趣味水果名稱，還有鮮豔的堆疊紙箱，出自插畫家陳瑋璿筆下，展現對生活場景的描繪。

波隆那世界插畫大獎展自今天起，於松山文創園區展出至10月6日。