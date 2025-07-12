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去日本注意！「颱風百合」最快今晚生成 路徑曝光恐登陸日本

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去日本注意！「颱風百合」最快今晚生成 路徑曝光恐登陸日本

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
目前在日本南方海面的熱帶性低氣壓，氣象署表示，最快今晚至明晨有機會增強為輕度颱風「百合」，其路徑也曝光。圖／中央氣象署提供
目前在日本南方海面的熱帶性低氣壓，氣象署表示，最快今晚至明晨有機會增強為輕度颱風「百合」，其路徑也曝光。圖／中央氣象署提供

隨著太平洋高壓增強，台灣本周恢復夏季型午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象署表示，明天台東有焚風發生機率，雙北、台南市、高雄市及台東縣等五縣市高溫可達卅六度以上，大台北、東北部、其他山區，清晨到上午因風向的關係，有局部短暫陣雨。

至於目前在日本南方海面的熱帶性低氣壓，氣象署表示，最快今晚至明晨有機會增強為輕度颱風「百合」，行進路線大致上以偏北的方向，預計周一、周二這兩天就會從日本的東方海面通過，不排除登陸日本，不過對台灣天氣沒有影響。

氣象署也提到，目前在菲律賓東方海面的熱帶擾動，最快下周三、四可能會生成熱帶性低氣壓，後續不排除增強為颱風，下周六日，抵達呂宋島東方海面，不過由於後續路徑仍有變數，是否會靠近台灣，還要再觀察。

颱風 氣象署 日本

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