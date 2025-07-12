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受邀演出被迫喊「我愛中國」…國樂家控淪大外宣素材 樂團回應了
國樂家朱紫渝日前受邀前往中國演出，她在臉書上揭露被迫喊「我愛黃河、我愛中國」等口號。受指控的上玹樂集民族管弦樂團則發聲明表示，並未存在「隱瞞、半強迫」情況。
朱紫渝在臉書上表示，她在5月受樂團邀請，詢問7月上旬是否能前往中國演出及錄音，對方再三強調：「我們只是去演出。」6月排練時，對方才說明這趟演出是：「慶祝抗日勝利的活動，電視會播出我們的演出畫面。」讓她感到不愉快，但在來回溝通下，最終選擇繼續執行這份工作。
不料到達中國後才看到是「慶祝台灣光復80週年」活動，演出結束隔天並安排一整天拍攝行程，過程中出現因無人機操作不慎，導致團員手指受傷的情形，更要求團員吶喊「我愛黃河、我愛中國」等口號，與樂團行前再三強調「我們只是去演出」的描述不符。
朱紫渝最後向邀約她前往演出的成員喊話表示：「你們先擁有了台灣人的身分才有選擇的權利，在自由民主的國家裡，我們尊重你們個人的選擇，但嚴厲譴責你們使用隱瞞、半強迫的方式讓他人成為中國政府大外宣的政治素材。」
對此上玹樂集在臉書發聲明表示，這次工作是正當的，紀念主題並無不妥，且所有團員均事先知悉是赴山西與郎朗及大陸樂團聯合演出，並感到這樣的合作機會難得，如果她（朱紫渝）不認同這次主題，她可以不參加，但事實是她參加演出活動並領取了工酬，沒有任何人對她「隱瞞」、「半強迫」。
聲明同時指出，朱並未參加6日全天的拍攝工作，至於現場呼喊口號是臨場即興的個人發揮，完全可由個人自行決定是否參與，且主辦方7日晚正式播出的節目中，並無相關內容。
聲明指出，樂團盼各界了解真相，避免造成誤解，並將存證並對朱紫渝保留法律追訴權。
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