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膝關節發炎不只老化更與BMI高度相關 中醫治療有助改善

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
控制體重、適度運動可強化下肢肌力、延緩關節退化。圖／江驊修醫師提供
控制體重、適度運動可強化下肢肌力、延緩關節退化。圖／江驊修醫師提供

台南市立醫院最近陸續出現膝蓋長期疼痛、西醫標準療程無效、中醫針灸隨即明顯改善案例。中醫部提醒民眾若有類似情況，不妨嘗試中醫，可多一個醫療管道。

中醫部江驊修醫師舉例75歲陳女士，長期雙腳膝蓋疼痛，行走時症狀加劇。西醫診斷退化性關節炎，雖經止痛藥及玻尿酸注射治療，仍無法改善疼痛。

之後轉而求助中醫，經診斷為「局部筋骨失養，導致氣血運行不暢」，每周1至2次針灸治療，數周後走路疼痛顯著減輕，膝蓋活動時痠痛感也改善，仍持續回診治療。

江驊修表示，膝關節疼痛在中醫門診極為常見，多由退化性關節炎引起。發生率隨年齡增長升高，尤50歲後，女性發病率更高。膝蓋是最常受影響部位，常見症狀疼痛腫脹、運動受限與關節畸形。

院方表示，西醫治療多以止痛藥、玻尿酸注射及關節手術為主，而中醫理論膝關節疼痛屬「膝痺」，可依個人體質與症狀分虛證、實證及虛實夾雜三類型。虛證多與年長者筋骨失養有關，實證則可能與風寒濕邪入侵或氣滯血瘀所致的經絡阻塞有關。

江驊修表示，針灸能促進膝部與腿部血液循環，能活絡經脈、降低局部發炎反應達到止痛、消腫效果。常用穴位包含犢鼻、足三里、陽陵泉、懸鐘與血海等。研究也發現，針灸可作用於中樞神經系統，減少發炎物質產生，有效緩解疼痛，且安全性高、無明顯副作用。

江驊修提醒，膝關節需承受全身體重，除治療建議控制體重減少關節負擔，因研究顯示身體質量指數（BMI）與退化性膝關節炎發病率成正比。

他也建議避免長時間提重物、久蹲、久跪及不當爬樓梯，以減輕膝蓋壓力。適度運動可強化下肢肌力、延緩關節退化，但須避免劇烈活動造成損傷，尤其曾經膝部受傷者更應謹慎保養。

飲食方面應減少高油、高糖食物以降低體內發炎反應，並適量攝取富含維生素、鈣質與蛋白質食物如柑橘類水果、牛奶及豆製品，有助修復關節、強化骨骼，提升長期保健效果。

中醫透過針灸治療，能促進膝部與腿部的血液循環，以達到止痛、消腫效果。常用穴位包含犢鼻、足三里、陽陵泉、懸鐘與血海等。圖／江驊修醫師提供
中醫透過針灸治療，能促進膝部與腿部的血液循環，以達到止痛、消腫效果。常用穴位包含犢鼻、足三里、陽陵泉、懸鐘與血海等。圖／江驊修醫師提供

針灸 膝關節 中醫

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