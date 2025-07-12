日頭赤炎炎！雙北等5縣市明高溫恐飆破36度 台東當心焚風

受到西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣明天有焚風發生的機率，氣象署也針對台北市、新北市、台南市、高雄市及台東縣等5縣市發布高溫特報，明天中午前後，可能會出現36度以上高溫。

氣象署提醒，明天盡量減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

【中央社／台北12日電】

交通部中央氣象署今天表示，明天各地多雲到晴，大台北、東北部和其他山區午後有短暫雷陣雨，大台北、東南部慎防攝氏36度高溫。

根據氣象署官網，位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，下午2時的中心位置在北緯25.1度，東經141.3度，以每小時7公里速度，向東北進行。氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，預計今晚至明天清晨可能發展成颱風百合，對台灣沒有直接影響。

張承傳指出，下週菲律賓東方海面低壓帶有熱帶擾動生成的訊號，不排除增強為熱帶性低氣壓或颱風，預估未來進一步發展後，會往呂宋島東方海面前進，至於後續會往南海移動或北轉，還需再觀察。

張承傳表示，明天各地多雲到晴，太平洋高壓會再增強，午後短暫雷陣雨範圍縮小至大台北、東北部地區和其他山區，而清晨至上午南部也會有局部短暫陣雨。

氣溫部分，張承傳指出，明天各地高溫會再稍微高一點、約32至35度，其中大台北、東南部可能會出現36度左右高溫，而東南部還需留意有出現焚風的機率。

張承傳表示，14、15日水氣會稍微增加，西半部地區可能整天都會有些局部短暫陣雨，且午後也會有雷陣雨，至於東半部則多雲到晴，午後同樣會有雷陣雨。

他說，16、17日各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，而清晨至上午中南部有些局部短暫陣雨。

張承傳表示，18日、19日風向轉為偏東風，菲律賓東方海面低壓帶有熱帶擾動生成訊號，東半部、恆春半島可能不定時有短暫陣雨，而西半部則是午後有雷陣雨。