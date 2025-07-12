八方藝術節《Light it up》開展 聚焦氣候變遷文化認同

來自荷蘭、定居台灣超過15年的Theodoor Richard，與其子黎幼那共同舉辦聯展《Light it up》，即日起至7月20日於國立臺灣美術館多媒體講堂外走廊登場，為八方藝術節注入一抹關於永續與希望的微光。

此次展覽以父子對話為核心，結合裝置藝術、攝影與繪畫，從日常物件出發，延伸至對氣候危機、文化認同與個人行動的深刻省思。

《Light it up》聯展中Theodoor Richard與黎幼那父子檔，使用一些從台中街頭收集的廢棄菸盒、塑膠動物玩具和模型小人構成。用作品呼籲人們，關注我們對抗甚至遏止氣候變遷的難度。

父親Theodoor Richard來台前，是荷蘭阿姆斯特丹的執業律師，專長娛樂、媒體與藝術等領域，處理電影製作人、攝影師、藝術家的版權問題。基於對法律專長領域的興趣，以及作為年輕藝術家藝術品收藏家的身份，成為一名活躍的獨立策展人，並在荷蘭和台灣發起、組織及策劃多場展覽。

來到台灣後，他學習了佛教、文化、永續發展和當地藝術。Theodoor Richard表示，此次聯展《Light it up》象徵點燃，不只是菸盒上的火光，更是意識、責任與改變的起點。「也許這一點點火光，無法立刻照亮整個世界，但至少可以先點亮我們自己。」

兒子黎幼那以東海大學美術系學生的身份，以新銳藝術家之姿參與八方藝術節。作品直接映照的是日常生活，是身體的感知、情感的流動與內心世界的交織。融合壓克力、拼貼與速寫筆記式表現，以柔和色彩與強烈筆觸，描繪生活感知與內心情感的流動。

展覽中的作品，以感性唇眼加以詮釋，花朵、手寫字樣構築出個人情感的繪圖日記，在層層塗繪與拼貼之間，傳遞出一種年輕但誠實的凝視。

八方藝術節總策劃賴慕芬說，《Light it up》是一場跨世代對話與文化融合的展覽，展現藝術如何成為理解彼此、連結世界的語言，也回應了當代對藝術平權與文化深耕的期待。