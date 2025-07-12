快訊

GD還沒唱…粉絲突集體暴動 「天菜男星」現身小巨蛋急躲包廂

去日本注意！「颱風百合」最快今晚生成 路徑曝光恐登陸日本

國民黨大咖雲集！韓國瑜台中輔選車掃 面對提問反常吐4字

八方藝術節《Light it up》開展 聚焦氣候變遷文化認同

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
《Light it up》父子聯展，左起為兒子黎幼那、總策劃賴慕芬、父親Theodoor Richard。記者宋健生/攝影
《Light it up》父子聯展，左起為兒子黎幼那、總策劃賴慕芬、父親Theodoor Richard。記者宋健生/攝影

來自荷蘭、定居台灣超過15年的Theodoor Richard，與其子黎幼那共同舉辦聯展《Light it up》，即日起至7月20日於國立臺灣美術館多媒體講堂外走廊登場，為八方藝術節注入一抹關於永續與希望的微光。

此次展覽以父子對話為核心，結合裝置藝術、攝影與繪畫，從日常物件出發，延伸至對氣候危機、文化認同與個人行動的深刻省思。

《Light it up》聯展中Theodoor Richard與黎幼那父子檔，使用一些從台中街頭收集的廢棄菸盒、塑膠動物玩具和模型小人構成。用作品呼籲人們，關注我們對抗甚至遏止氣候變遷的難度。

父親Theodoor Richard來台前，是荷蘭阿姆斯特丹的執業律師，專長娛樂、媒體與藝術等領域，處理電影製作人、攝影師、藝術家的版權問題。基於對法律專長領域的興趣，以及作為年輕藝術家藝術品收藏家的身份，成為一名活躍的獨立策展人，並在荷蘭和台灣發起、組織及策劃多場展覽。

來到台灣後，他學習了佛教、文化、永續發展和當地藝術。Theodoor Richard表示，此次聯展《Light it up》象徵點燃，不只是菸盒上的火光，更是意識、責任與改變的起點。「也許這一點點火光，無法立刻照亮整個世界，但至少可以先點亮我們自己。」

兒子黎幼那以東海大學美術系學生的身份，以新銳藝術家之姿參與八方藝術節。作品直接映照的是日常生活，是身體的感知、情感的流動與內心世界的交織。融合壓克力、拼貼與速寫筆記式表現，以柔和色彩與強烈筆觸，描繪生活感知與內心情感的流動。

展覽中的作品，以感性唇眼加以詮釋，花朵、手寫字樣構築出個人情感的繪圖日記，在層層塗繪與拼貼之間，傳遞出一種年輕但誠實的凝視。

八方藝術節總策劃賴慕芬說，《Light it up》是一場跨世代對話與文化融合的展覽，展現藝術如何成為理解彼此、連結世界的語言，也回應了當代對藝術平權與文化深耕的期待。

八方藝術節由國立臺灣美術館、壹元書院、高師大東南亞暨南亞研究中心、以及YMCA台中青年會共同策劃，透過藝術交流搭起橋樑，讓不同文化能彼此理解與欣賞。

《Light it up》聯展即日起至7月20日於國立臺灣美術館多媒體講堂外走廊登場。記者宋健生/攝影
《Light it up》聯展即日起至7月20日於國立臺灣美術館多媒體講堂外走廊登場。記者宋健生/攝影
八方藝術節《Light it up》聯展開展，聚焦氣候變遷與文化認同。記者宋健生/攝影
八方藝術節《Light it up》聯展開展，聚焦氣候變遷與文化認同。記者宋健生/攝影

藝術節 藝術家 荷蘭

延伸閱讀

影／3藝術家化作品為愛心 義賣50多幅捐助台南玉井急難

第27屆臺北藝術節「超限動」8大跨域節目 7/14全面開搶

沙雕女神坐看夕陽餘暉美景 苗栗通霄沙雕藝術節本周末浪漫登場

通霄沙雕作品地形守護挺過颱風 藝術節12日如期開展

相關新聞

日頭赤炎炎！雙北等5縣市明高溫恐飆破36度 台東當心焚風

受到西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣明天有焚風發生的機率，氣象署也針對台北市、新北市、台南市、高雄市及台東縣等5縣市...

去日本注意！「颱風百合」最快今晚生成 路徑曝光恐登陸日本

隨著太平洋高壓增強，台灣本周恢復夏季型午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象署表示，明天台東有焚風發生機率，雙北、台南市、高雄市...

受邀演出被迫喊「我愛中國」…國樂家控淪大外宣素材 樂團回應了

國樂家朱紫渝日前受邀前往中國演出，她在臉書上揭露被迫喊「我愛黃河、我愛中國」等口號。受指控的上玹樂集民族管弦樂團則發聲明...

家人輕症也可能傳腸病毒給新生兒 醫籲一有症狀即警覺

今年腸病毒造成新生兒重大威脅，伊科病毒11型已奪5名新生兒性命。馬偕兒童醫院兒童醫務部部長紀鑫指出，伊科病毒死亡率高，特...

國旅衰退暑假住房慘澹！宜蘭僅5成、花蓮剩3成 靠活動搶人氣

國旅衰退，宜蘭、花蓮暑假訂房率低迷，宜蘭截至目前平均僅約5、6成，花蓮更慘，只剩3成出頭，宜蘭童玩節上周開幕、冬山風箏節...

唯一美籍航空公司進駐高雄 聯合航空今開航高雄飛東京成田

聯合航空今開航高雄-東京成田航線，這也是目前高雄機場唯一一家美籍航空公司進駐，南部旅客不僅赴日旅遊更方便外，未來從高雄出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。