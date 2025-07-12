家人輕症也可能傳腸病毒給新生兒 醫籲一有症狀即警覺

今年腸病毒造成新生兒重大威脅，伊科病毒11型已奪5名新生兒性命。馬偕兒童醫院兒童醫務部部長紀鑫指出，伊科病毒死亡率高，特別是早產兒因為抵抗力較差，必須特別留心傳染：同住家人若是出現感冒、喉嚨不適等症狀就要提高警覺，及早就診發現。

今年2月陸續出現女嬰感染伊科病毒11型引發重症、死亡；今年一共累積9例腸病毒重症（含6死），其中有6名新生兒，其中5人死亡都是感染伊科病毒11型。今年首例死亡即是發生在2月，未滿1歲女嬰感染腸病毒，發病8天後因為多重器官衰竭及新生兒敗血症死亡。疾管署曾示警，重症死亡率高達八成，目前雖然預估新生兒腸病毒高點在6月已過，但流行期預計持續到8月。

紀鑫指出，若有敗血症相關症狀，就應留意是否為腸病毒，臨床重點應放在同住家人病史詢問。年紀稍微長的孩童，甚至成人感染腸病毒不見得會發生典型症狀，可能只是感冒表現，如咳嗽、喉嚨痛等輕微不適，甚至難以診斷出腸病毒，感染一下就恢復。