快訊

台廠研製火箭「失控墜落」北海道發射失敗 晉陞集團回應了

台南西羅殿、普濟殿上演廟宇斷交！民政局勸和 信眾喊話由神決定

聽新聞
0:00 / 0:00

體重僅640公克…早產兒小虎挺過5次手術 甩鼻胃管「回娘家」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
馬偕兒童醫院今日舉辦「早產兒回娘家」活動，邀請2018至2022年間出生、體重未達2000公克的早產兒家庭返院，共有約50組家庭、150人參與，藉此健康追蹤與彼此交流照護經驗。記者李青縈／攝影
馬偕兒童醫院今日舉辦「早產兒回娘家」活動，邀請2018至2022年間出生、體重未達2000公克的早產兒家庭返院，共有約50組家庭、150人參與，藉此健康追蹤與彼此交流照護經驗。記者李青縈／攝影

現年3歲男童小虎，因媽媽子癲前症緊急剖腹生產下，懷孕30周又4天就出生，體重僅640公克，不只早產，體重還遠低同期胎兒，屬於「超低體重早產兒」。歷經五個月住院與四次手術總算順利出院，如今在早產兒回娘家活動已活蹦亂跳，開心觀看表演。

馬偕兒童醫院今日舉辦「早產兒回娘家」活動，邀請2018至2022年間出生、體重未達2000公克的早產兒家庭返院，共有約50組家庭、150人參與，藉此健康追蹤與彼此交流照護經驗。馬偕兒童醫院新生兒科主任張弘洋提醒，產檢期間發現胎兒體重明顯偏小，應及早轉至具高危險妊娠與新生兒照護能力的醫療院所，提高新生兒存活率與預後表現。

馬偕兒童醫院新生兒科醫師、早產兒基金會董事長張瑞幸正是小虎主治醫師，她說，小虎的媽媽在產檢期間就被評估為子癲前症高風險個案，並且出現胎兒體重較輕、單一臍動脈異常等表徵。小虎出生周數雖然已進入懷孕後期，但體重僅為同期胎兒1500公克的一半，送入加護病房，陸續接受開放性動脈導管結紮、腸造口、膽汁鬱積及腸造口關閉等手術，才順利出院。

馬偕紀念醫院婦產科部資深主治醫師王有利指出，子癲前症為孕期常見的高風險疾病，常見症狀如胎盤血管阻力上升、血流供應不足，進而導致胎兒生長受限、營養不良與早產風險升高。好發族群包括第一胎、多胞胎、有高血壓或糖尿病病史以及曾有子癲前症病史的孕婦。

小虎母親回憶，懷孕後期已知胎兒體重偏小，又遇上全家確診新冠， 自己在隔離期間突發出血與陣痛，就醫時子宮頸已開三指，胎位仍未轉正，只能緊急剖腹產。所幸醫療團隊給予極大支持與安全感，主治醫師每次都會親自說明病情，兒童外科醫師王念陸更在手術前親手繪解說。

原以為小虎出院時需帶氧氣返家，未料在住院末期已成功脫離呼吸器，僅帶著鼻胃管返家。小虎母親媽媽說，因為長期仰賴鼻胃管，小虎在吞嚥與咀嚼方面需花較多時間學習，對進食興趣缺缺，目前主要挑戰是增加體重。

張瑞幸表示，馬偕醫院照護體重小於1000公克的早產兒，存活率約達88％，但出院後仍需長期關注神經發展、吞嚥進食、呼吸功能、視聽覺能力及後續的行為與學習表現，並適時介入治療。

馬偕兒童醫院新生兒科資深主治醫師林佳瑩曾分析「台灣早產兒追蹤網絡」資料指出，體重偏低的極低出生體重（小於1500公克）早產兒，不僅在住院期間的死亡風險較高，慢性肺病與嚴重視網膜病變的機率也較高。兩歲追蹤結果顯示，這類早產兒在生長與神經發展方面遲緩的風險明顯升高，顯示胎內生長受限的新生兒需更多關注與照護。

體重 馬偕醫院 早產

延伸閱讀

桃園新屋每年逾300新生兒卻僅一公托 地方盼閒置消防分隊改建

28歲患乳癌雙標靶搭配手術 夏天穿比基尼也不怕

打呼又受不了戴呼吸器睡覺 醫用這手術助他改善

大陸禁止阿茲海默症手術 指有效性缺乏醫學證據

相關新聞

國旅衰退暑假住房慘澹！宜蘭僅5成、花蓮剩3成 靠活動搶人氣

國旅衰退，宜蘭、花蓮暑假訂房率低迷，宜蘭截至目前平均僅約5、6成，花蓮更慘，只剩3成出頭，宜蘭童玩節上周開幕、冬山風箏節...

不是柚子！丹娜絲過境農損累計25億元 香蕉最慘重恐要漲價

受丹娜絲颱風及0708豪雨影響，造成農業災情，農業部統計，截至12日11時止，農業產物及民間設施估計損失計逾25億元。各...

唯一美籍航空公司進駐高雄 聯合航空今開航高雄飛東京成田

聯合航空今開航高雄-東京成田航線，這也是目前高雄機場唯一一家美籍航空公司進駐，南部旅客不僅赴日旅遊更方便外，未來從高雄出...

零售菜價翻三倍！青蔥、花椰菜衝破百元 家庭主婦難下手

今周末民眾有空買菜，丹娜絲颱風豪雨過後蔬菜普遍水傷品質不高，產地菜價平穩但零售菜價翻三倍以上，青蔥、花椰菜衝破每台斤百元...

承諾「狼醫查詢平台」8月上線 衛福部：經司法判決確立才會公開

狼醫性騷、性侵病患或同僚事件頻傳，在醫改會、立法院強烈要求下，衛福部年初承諾推動，建立醫事人員不當紀錄查詢平台，即狼醫查...

體重僅640公克…早產兒小虎挺過5次手術 甩鼻胃管「回娘家」

現年3歲男童小虎，因媽媽子癲前症緊急剖腹生產下，懷孕30周又4天就出生，體重僅640公克，不只早產，體重還遠低同期胎兒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。