體重僅640公克…早產兒小虎挺過5次手術 甩鼻胃管「回娘家」

現年3歲男童小虎，因媽媽子癲前症緊急剖腹生產下，懷孕30周又4天就出生，體重僅640公克，不只早產，體重還遠低同期胎兒，屬於「超低體重早產兒」。歷經五個月住院與四次手術總算順利出院，如今在早產兒回娘家活動已活蹦亂跳，開心觀看表演。

馬偕兒童醫院今日舉辦「早產兒回娘家」活動，邀請2018至2022年間出生、體重未達2000公克的早產兒家庭返院，共有約50組家庭、150人參與，藉此健康追蹤與彼此交流照護經驗。馬偕兒童醫院新生兒科主任張弘洋提醒，產檢期間發現胎兒體重明顯偏小，應及早轉至具高危險妊娠與新生兒照護能力的醫療院所，提高新生兒存活率與預後表現。

馬偕兒童醫院新生兒科醫師、早產兒基金會董事長張瑞幸正是小虎主治醫師，她說，小虎的媽媽在產檢期間就被評估為子癲前症高風險個案，並且出現胎兒體重較輕、單一臍動脈異常等表徵。小虎出生周數雖然已進入懷孕後期，但體重僅為同期胎兒1500公克的一半，送入加護病房，陸續接受開放性動脈導管結紮、腸造口、膽汁鬱積及腸造口關閉等手術，才順利出院。

馬偕紀念醫院婦產科部資深主治醫師王有利指出，子癲前症為孕期常見的高風險疾病，常見症狀如胎盤血管阻力上升、血流供應不足，進而導致胎兒生長受限、營養不良與早產風險升高。好發族群包括第一胎、多胞胎、有高血壓或糖尿病病史以及曾有子癲前症病史的孕婦。

小虎母親回憶，懷孕後期已知胎兒體重偏小，又遇上全家確診新冠， 自己在隔離期間突發出血與陣痛，就醫時子宮頸已開三指，胎位仍未轉正，只能緊急剖腹產。所幸醫療團隊給予極大支持與安全感，主治醫師每次都會親自說明病情，兒童外科醫師王念陸更在手術前親手繪解說。

原以為小虎出院時需帶氧氣返家，未料在住院末期已成功脫離呼吸器，僅帶著鼻胃管返家。小虎母親媽媽說，因為長期仰賴鼻胃管，小虎在吞嚥與咀嚼方面需花較多時間學習，對進食興趣缺缺，目前主要挑戰是增加體重。

張瑞幸表示，馬偕醫院照護體重小於1000公克的早產兒，存活率約達88％，但出院後仍需長期關注神經發展、吞嚥進食、呼吸功能、視聽覺能力及後續的行為與學習表現，並適時介入治療。

馬偕兒童醫院新生兒科資深主治醫師林佳瑩曾分析「台灣早產兒追蹤網絡」資料指出，體重偏低的極低出生體重（小於1500公克）早產兒，不僅在住院期間的死亡風險較高，慢性肺病與嚴重視網膜病變的機率也較高。兩歲追蹤結果顯示，這類早產兒在生長與神經發展方面遲緩的風險明顯升高，顯示胎內生長受限的新生兒需更多關注與照護。