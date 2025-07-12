台大北護分院21周年院慶 院長詹鼎正：今年將推首部「永續計畫書」

台大醫院北護分院今天舉辦21周年院慶研討會，主題聚焦ESG永續醫療。北護分院院長詹鼎正指出，該院去年成立永續發展委員會，預計今年將出版第一本永續報告書，而在ESG環境部分，已減少1%電能使用，治理部分著重提升員工福利，社會方面則與萬華地區天后宮、龍山寺緊密交流，維護社區健康。

詹鼎正指出，ESG 為國際共通的永續發展架構，涵蓋環境保護、社會責任、醫院治理三大面向，北護分院於去年12月成立永續發展委員會，全面盤點醫院在醫院治理、卓越醫療、幸福職場、社會公益與環境永續等五大面向ESG指標，並規畫於今年完成「永續報告書」，作為未來推動醫院永續發展的重要藍圖。

台大醫院院長吳明賢表示，北護分院是台大總院「走出常德街」開設的第1家分院，20多年來早已「轉大人」，成為「社區好醫院、厝邊好醫師」，總院派赴北護分院的醫師，「都不是二軍，而是一軍」，該院著重社區醫學、復健醫學等，成果顯著，詹鼎正院長任內，北護分院第二醫療大樓正式核可興建，「象徵北護不只建立好的服務，還要擴充量能。」

即將接任台大總院院長，新竹台大分院院長余忠仁在消息揭露後，今天首次出席公開活動，在研討會開始前致詞。他表示，北護分院從前院長黃國晉任內開始推動高齡醫學、社區醫學，至詹鼎正院長接手後，進入永續醫療推動。台大醫療體系各分院均積極進行永續、淨零碳排事務推動，盼政府多加支持，「對整體生活環境、國民健康而言，永續是應該要走的方向。」