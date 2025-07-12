國中疑食物中毒案 毒物專家點出2大觀察重點

食物中毒去年通報逾1700件，其中校園通報數最多，近期又發生北投國中疑食物中毒事件。毒物專家提醒，這次不太像常見食物中毒案，學生症狀後續是否變化、檢驗結果是兩大重點。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海今天接受媒體電訪說明，食物中毒成因多，可能來自細菌、病毒、天然毒素、化學物質污染等，也有不少案件最終無法查明病因。

顏宗海解釋，細菌或病毒所引起的食物中毒通常會以急性腸胃炎表現，比方說腹瀉等，但從這起案件中的個案以發癢最多，其他還有手腳麻、胸悶、寒顫等症狀來看，並不像細菌或病毒造成。

至於是否為過敏反應，顏宗海直言，不太可能多名學生同時對同一成分發作，這種情況在臨床上非常罕見。

另外有說法點名可能是茄子作祟。顏宗海說，茄子屬茄科植物，確實含有微量的天然毒素「龍葵鹼」（Solanine），但濃度極低，且多數會在烹煮過程中分解，查閱醫學文獻，茄子導致中毒的案例幾乎沒有，機率極低。

他認為，目前學生皆已返家休息，後續應密切追蹤兩項重點，一是學生檢體與症狀變化，二是剩餘食材的檢驗結果是否異常。

食物中毒時有所聞，衛生福利部統計，去年全台共通報1750件，累計9045人受影響，又以學校通報件數最多，全年共發生74起校園食物中毒案件，影響學生達1186人。

近期台北市北投國中女子壘球隊集訓過程中，多名學生陸續出現身體不適，儘管就醫後現在都已經返家休息，詳細肇因仍有待釐清。

北市衛生局掌握學生共食內容包括午餐（茄子、滷肉、飯、蔥蛋）及晚餐（茄子、滷肉、飯）、下午點心（菠蘿麵包或西多士、凍奶茶），午晚餐由愛心媽媽烹煮，下午點心則由外籍老師自行帶來。