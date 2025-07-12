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國旅衰退暑假住房慘澹！宜蘭僅5成、花蓮剩3成 靠活動搶人氣

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮知卡宣戲水設施今天起開放，民眾大打水仗消暑又清涼。圖／花蓮縣政府提供
花蓮知卡宣戲水設施今天起開放，民眾大打水仗消暑又清涼。圖／花蓮縣政府提供

國旅衰退，宜蘭花蓮暑假訂房率低迷，宜蘭截至目前平均僅約5、6成，花蓮更慘，只剩3成出頭，宜蘭童玩節上周開幕、冬山風箏節今天展開，花蓮FUN暑假、知卡宣戲水設施相繼登場，業者期盼一波波的活動能吸引遊客回流。

童玩節是宜蘭年度旗艦型活動，上周六開幕，雖然首日吸引近2萬人次入園，但隔天就因為颱風而休園一天半，冬山鄉公所今、明兩天舉辦「冬山風箏節嘉年華」活動，有造型風箏表演、風箏DIY等，今年主題是「飛吧！動物小樂園」，由可愛的卡皮巴拉帶領動物朋友們現身三奇美徑，還有地景藝術風箏供遊客拍照打卡紀念。

花蓮兩大暑期活動在今天同步登場，一早是位於吉安鄉知卡宣綠森林公園的戲水設施開幕，包含造浪池、兒童池、滑水道池、漂漂河及泡泡池等，讓大小朋友玩個過癮，晚間則有壽豐鄉鯉魚潭風景區的花蓮FUN暑假，主打5大水上活動，兩大活動都持續到8月24日。

宜蘭旅館公會理事長王文新說，雖然進入暑假，旅宿住房率仍未達預期，平均大約5、6成。他分析，國人瘋出國，觀光署統計今年1到6月出國人數1400萬，等於半年全台灣就有超過一半的人出國，隨台幣升值，暑假一定更多民眾飛向國外，此外，暑假剛開始就遇到颱風，中南部災情慘重，恐怕災區民眾忙著復原，也無心出遊。

王文新表示，今年童玩節邁入30年，活動還是相當有賣點，雖然剛開幕就遇到颱風，仍期待縣府推出住宿2000元送一張門票的促銷方案能吸引遊客回流。

花蓮則是從去年4月地震後觀光低迷至今，今年暑假住房相當慘澹，平均不到兩成，假日也才3成多，不只旅宿業者搖頭嘆息，連不少餐飲業者都跟著哀嚎。

花蓮旅館公會理事長張琄菡說，觀察今夏住房率一直到目前都不見起色，只能期待縣府大型活動登場有助提振觀光，像知卡宣戲水活動主打全年齡層，也盼能帶來親子人潮。

宜蘭冬山風箏嘉年華今、明兩天登場，以「飛吧！動物小樂園」為主題，有卡皮巴拉等多種可愛動物造型。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山風箏嘉年華今、明兩天登場，以「飛吧！動物小樂園」為主題，有卡皮巴拉等多種可愛動物造型。圖／冬山鄉公所提供
花蓮知卡宣戲水設施今天起開放，民眾大打水仗消暑又清涼。圖／花蓮縣政府提供
花蓮知卡宣戲水設施今天起開放，民眾大打水仗消暑又清涼。圖／花蓮縣政府提供
宜蘭冬山風箏嘉年華今、明兩天登場，以「飛吧！動物小樂園」為主題，有卡皮巴拉等多種可愛動物造型。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山風箏嘉年華今、明兩天登場，以「飛吧！動物小樂園」為主題，有卡皮巴拉等多種可愛動物造型。圖／冬山鄉公所提供

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