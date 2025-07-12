防剴凱案重演⋯衛福部加強監管力度 收出養媒合機構許可證時效縮短

待出養童剴剴遭保母虐死，衛福部陸續修正相關法令，10日正式公布「兒童及少年收出養媒合服務許可及管理辦法」修正案，即起生效，除明訂出養必要性改由地方政府評估，不再由收出養媒合機構負責外，媒合機構資格也排除文教基金會，且發證時間從過去一次3年，改為最多3年。衛福部社家署副署長張美美說，這表示主管機關可發給1或2年收出養業務執照，加強監管力度。

以往收出養媒合機構可接受收出養申請，並進行媒合。在剴剴案後，兒少權法通過修正，收出養必要性改由地方縣市主管評估，配合修正內容，該項草案限制收出養媒合機構僅能接受收養申請，若接獲出養需求，應轉知地方政府評估；同時，為強化收出養專業性，規定社工人員每年至少接受20小時在職訓練，包括6小時兒童發展、兒虐辨識敏感度等訓練內容，避免類似憾事再度發生。

張美美說，本辦法公告版本與預告版本不同之處，包括新增收出養媒合機構資格限制，預告版本規定財務、會務不健全的機構，不可從事收出養媒合業務，公告版本加入違反其他法律規定的財團法人或兒少安置機構，不得申請從事收出養業務，例如違反兒少權法等情事，就可利用此條文排除，更周延把關收出養品質。

過去從事收出養媒合機構，需有衛福部發給的許可證，預告版本規定許可證有效期限為3年。張美美表示，公告版本將這項規定修正為許可證最長有效期間為3年，意即也可只給效期1或2年許可證，若機構違反規定改善後仍有待觀察，可發給效期較短的許可證，增加中央監管力度；另，公告版本新增收養人審查會議委員組成，及社工、心輔人員資格限制。