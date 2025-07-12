快訊

台廠研製火箭「失控墜落」北海道發射失敗 晉陞集團回應了

台南西羅殿、普濟殿上演廟宇斷交！民政局勸和 信眾喊話由神決定

聽新聞
0:00 / 0:00

醫療產業碳排大戶 衛福部推綠色醫療計畫先從「洗腎室」著手

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部醫事司司長劉越萍今天在台大醫院北護分院院慶記者會，分享衛福部永續醫療計畫目標，提到將從醫學中心及基層診所洗腎室廢液、廢塑膠管線回收開始，著手推動綠色醫療。圖／北護分院提供
衛福部醫事司司長劉越萍今天在台大醫院北護分院院慶記者會，分享衛福部永續醫療計畫目標，提到將從醫學中心及基層診所洗腎室廢液、廢塑膠管線回收開始，著手推動綠色醫療。圖／北護分院提供

醫療產業是碳排大戶，且我國醫療照護碳足跡佔比4.6%，高於全球平均值4.4%。衛福部近年著手推動永續醫療計畫，衛福部醫事司司長劉越萍今天表示，衛福部今年委託研究計畫，設定盤查醫療服務足跡、醫療廢棄物資源循環、低碳醫療推廣擴散3大目標，預計將從醫學中心及基層診所洗腎室廢液、廢塑膠管線回收開始，著手推動綠色醫療。

衛福部委託計畫設定目標為「邁向零廢棄時代」，劉越萍說，計畫內容包括醫用氣體碳排監控，預計匯整建立醫療用氣體碳排資料，醫療廢棄物循環經濟模式建構，提升醫療機構碳排減量專業效益，醫療淨零碳排專家人才庫建置，並研發醫療機構淨零碳排數位教材，提升醫療從業人員及外包人員知能。

劉越萍指出，前述計畫得標者為北醫大附醫，該院院長吳麥斯為腎臟醫學會理事長，預計結合醫學會力量推動永續醫療，盼讓成效更顯著，因此將著重洗腎室廢液、廢管線等塑膠製品回收利用，推動整體計畫；此前衛福部已推動腎臟科相關減碳措施，2021年開始，已推動PVC人工腎臟再利用計畫，2023年共回收62.4頓，省下187.2萬元。

不過，許多醫院認為，推動永續醫療，還要兼顧病人安全，對醫院經營為一大挑戰。劉越萍表示，其實醫療院所許多作為已符合永續醫療要求，例如國內推動分級醫療、遠距醫療及整合醫療照護等，醫療網絡間彼此合作，避免醫療資源過度集中，確保醫療體系永續進行，就是永續的展現之一，目前要做的，主要是納入「碳排」這項元素，透過優化流程與效率，減少能源耗用。

劉越萍說，醫學中心明年將納入碳盤查對象，今年8月開始「試申報」，衛福部未來將基於國內醫療機構溫室氣體盤查與能源管理認證導入情況，因應不同程度予以輔導，例如最初步只完成碳盤查且能源管理系統認證導入程度較低者，先予以「引導、觀摩、訓練」，以達成碳減量或碳中和，但能源管理系統導入程度較差者，則協助導入節能設備。

醫學中心 衛福部 碳排 洗腎

延伸閱讀

承諾「狼醫查詢平台」8月上線 衛福部：經司法判決確立才會公開

衛福部拍板醫學系招生1300名不變 醫界：不容隨意更動

醫學系名額衛福部拍板 維持1300名不增加

醫學生員額逼近1600人？教育部放寬招生人數引議 衛福部發聲了

相關新聞

國旅衰退暑假住房慘澹！宜蘭僅5成、花蓮剩3成 靠活動搶人氣

國旅衰退，宜蘭、花蓮暑假訂房率低迷，宜蘭截至目前平均僅約5、6成，花蓮更慘，只剩3成出頭，宜蘭童玩節上周開幕、冬山風箏節...

不是柚子！丹娜絲過境農損累計25億元 香蕉最慘重恐要漲價

受丹娜絲颱風及0708豪雨影響，造成農業災情，農業部統計，截至12日11時止，農業產物及民間設施估計損失計逾25億元。各...

唯一美籍航空公司進駐高雄 聯合航空今開航高雄飛東京成田

聯合航空今開航高雄-東京成田航線，這也是目前高雄機場唯一一家美籍航空公司進駐，南部旅客不僅赴日旅遊更方便外，未來從高雄出...

零售菜價翻三倍！青蔥、花椰菜衝破百元 家庭主婦難下手

今周末民眾有空買菜，丹娜絲颱風豪雨過後蔬菜普遍水傷品質不高，產地菜價平穩但零售菜價翻三倍以上，青蔥、花椰菜衝破每台斤百元...

承諾「狼醫查詢平台」8月上線 衛福部：經司法判決確立才會公開

狼醫性騷、性侵病患或同僚事件頻傳，在醫改會、立法院強烈要求下，衛福部年初承諾推動，建立醫事人員不當紀錄查詢平台，即狼醫查...

體重僅640公克…早產兒小虎挺過5次手術 甩鼻胃管「回娘家」

現年3歲男童小虎，因媽媽子癲前症緊急剖腹生產下，懷孕30周又4天就出生，體重僅640公克，不只早產，體重還遠低同期胎兒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。