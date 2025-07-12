醫療產業碳排大戶 衛福部推綠色醫療計畫先從「洗腎室」著手

醫療產業是碳排大戶，且我國醫療照護碳足跡佔比4.6%，高於全球平均值4.4%。衛福部近年著手推動永續醫療計畫，衛福部醫事司司長劉越萍今天表示，衛福部今年委託研究計畫，設定盤查醫療服務足跡、醫療廢棄物資源循環、低碳醫療推廣擴散3大目標，預計將從醫學中心及基層診所洗腎室廢液、廢塑膠管線回收開始，著手推動綠色醫療。

衛福部委託計畫設定目標為「邁向零廢棄時代」，劉越萍說，計畫內容包括醫用氣體碳排監控，預計匯整建立醫療用氣體碳排資料，醫療廢棄物循環經濟模式建構，提升醫療機構碳排減量專業效益，醫療淨零碳排專家人才庫建置，並研發醫療機構淨零碳排數位教材，提升醫療從業人員及外包人員知能。

劉越萍指出，前述計畫得標者為北醫大附醫，該院院長吳麥斯為腎臟醫學會理事長，預計結合醫學會力量推動永續醫療，盼讓成效更顯著，因此將著重洗腎室廢液、廢管線等塑膠製品回收利用，推動整體計畫；此前衛福部已推動腎臟科相關減碳措施，2021年開始，已推動PVC人工腎臟再利用計畫，2023年共回收62.4頓，省下187.2萬元。

不過，許多醫院認為，推動永續醫療，還要兼顧病人安全，對醫院經營為一大挑戰。劉越萍表示，其實醫療院所許多作為已符合永續醫療要求，例如國內推動分級醫療、遠距醫療及整合醫療照護等，醫療網絡間彼此合作，避免醫療資源過度集中，確保醫療體系永續進行，就是永續的展現之一，目前要做的，主要是納入「碳排」這項元素，透過優化流程與效率，減少能源耗用。

劉越萍說，醫學中心明年將納入碳盤查對象，今年8月開始「試申報」，衛福部未來將基於國內醫療機構溫室氣體盤查與能源管理認證導入情況，因應不同程度予以輔導，例如最初步只完成碳盤查且能源管理系統認證導入程度較低者，先予以「引導、觀摩、訓練」，以達成碳減量或碳中和，但能源管理系統導入程度較差者，則協助導入節能設備。