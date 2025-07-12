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唯一美籍航空公司進駐高雄 聯合航空今開航高雄飛東京成田

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
聯合航空今開航高雄-東京成田航線，這也是目前高雄機場唯一一家美籍航空公司進駐。聯合航空提供
聯合航空今開航高雄-東京成田航線，這也是目前高雄機場唯一一家美籍航空公司進駐。聯合航空提供

聯合航空今開航高雄-東京成田航線，這也是目前高雄機場唯一一家美籍航空公司進駐，南部旅客不僅赴日旅遊更方便外，未來從高雄出發前往美國，也能輕鬆透過東京成田轉機赴美。

聯合航空海外銷售董事總經理馬富斯（Marcel Fuchs）表示，很高興能推出這條連結高雄與東京的新航線，這是值得慶祝的重要時刻，這條新航線也將對觀光旅遊發展有極大助益，不僅便利日本旅客直飛高雄，也讓高雄出發的旅客能輕鬆轉機前往美國。

高雄市陳其邁也說，感謝聯合航空在全球航空業復甦之際，看見高雄無限的潛力，選擇高雄、深耕高雄，是首家進駐高雄的美籍航空公司。這條連結高雄、日本與美國的重要新航線，不僅便利廣大的南部旅客，也為高雄帶來更多國際觀光與商務交流的契機。

聯合航空高雄至東京成田的直飛航班於每天上午10時25分從高雄起飛，並於當地時間下午3時15分抵達；從東京成田返回高雄的航班則於每天下午5時30分起飛，並於當天晚上9時抵達高雄。此條航線採用波音737-800機型執飛，機上共166席座位，其中包含16個商務艙席次。

聯合航空自1986年以來深耕台北市場，自2014年起聯合航空已接待超過200萬名旅客往返台北-舊金山。聯合航空也於今年開通諸多新航線，包含早前四月的台北-關島，以及現在七月的高雄-東京成田，並成為唯一提供高雄出發航班的美籍航空公司。

聯合航空今開航高雄-東京成田航線，這也是目前高雄機場唯一一家美籍航空公司進駐。聯合航空提供
聯合航空今開航高雄-東京成田航線，這也是目前高雄機場唯一一家美籍航空公司進駐。聯合航空提供

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