快訊

台廠研製火箭「失控墜落」北海道發射失敗 晉陞集團回應了

台南西羅殿、普濟殿上演廟宇斷交！民政局勸和 信眾喊話由神決定

不是柚子！丹娜絲過境農損累計25億元 香蕉最慘重恐要漲價

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
丹娜絲颱風過境造成嚴重農損。 圖／高雄市農業局提供
丹娜絲颱風過境造成嚴重農損。 圖／高雄市農業局提供

丹娜絲颱風及0708豪雨影響，造成農業災情，農業部統計，截至12日11時止，農業產物及民間設施估計損失計逾25億元。各縣市中，以台南市損失逾9億元最多，嘉義縣損失6.5億元。

丹娜絲颱風將文旦吹落滿地的畫面，令外界震驚。但受損害最嚴重的作物，不是柚子，而是香蕉。農業部統計指出，受損作物主要為香蕉，被害面積2,119公頃，損害程度32％，換算無收穫面積683公頃，損失金額2億2,880萬元；其次為文旦柚、番石榴、竹筍及柳橙等。

農業部表示，經農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，至7月12日11時止，農業產物及民間設施估計損失計逾25億元。縣市受損情形以台南市損失9.2億元(占37%)、嘉義縣損失6.5億元(占26%)、雲林縣損失4.2億元(占17%)、彰化縣損失2.6億元(占11%)、高雄市損失逾1億元(占4%)及屏東縣損失9,527萬元(占4%)較為嚴重。

在農產損失，農業部指出，估計損失金額17.5億元。農作物被害面積18,200公頃，損害程度37％，換算無收穫面積6,820公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積2,119公頃，損害程度32％，換算無收穫面積683公頃，損失金額2 億2,880萬元；其次為文旦柚、番石榴、竹筍及柳橙等。

畜產損失估計損失金額3,463萬元，受損畜禽主要為雞44.5萬隻，受損金額3,179萬元；其次為豬、鵝及鴨等。

漁產損失估計金額2.5億元，受損漁產主要為牡蠣。林產損失金額總計5,338萬元，受損林產主要為森林副產物竹筍。

另有民間設施損失估計金額逾4億元，包括農業、畜禽、漁業設施之損毀。

香蕉 農業部 文旦 丹娜絲颱風

延伸閱讀

鄰里公園與道路防災經費告急？北市議員要求啟動二備金防災

丹娜絲重創台南文化資產 50處古蹟歷史建築損毀

丹娜絲過境隔日為父買早餐 心智障礙孝子失聯5日陳屍溪畔鄰里不捨

丹娜絲重創嘉南 陳冠廷籲成立重建專案或特別條例

相關新聞

國旅衰退暑假住房慘澹！宜蘭僅5成、花蓮剩3成 靠活動搶人氣

國旅衰退，宜蘭、花蓮暑假訂房率低迷，宜蘭截至目前平均僅約5、6成，花蓮更慘，只剩3成出頭，宜蘭童玩節上周開幕、冬山風箏節...

不是柚子！丹娜絲過境農損累計25億元 香蕉最慘重恐要漲價

受丹娜絲颱風及0708豪雨影響，造成農業災情，農業部統計，截至12日11時止，農業產物及民間設施估計損失計逾25億元。各...

唯一美籍航空公司進駐高雄 聯合航空今開航高雄飛東京成田

聯合航空今開航高雄-東京成田航線，這也是目前高雄機場唯一一家美籍航空公司進駐，南部旅客不僅赴日旅遊更方便外，未來從高雄出...

零售菜價翻三倍！青蔥、花椰菜衝破百元 家庭主婦難下手

今周末民眾有空買菜，丹娜絲颱風豪雨過後蔬菜普遍水傷品質不高，產地菜價平穩但零售菜價翻三倍以上，青蔥、花椰菜衝破每台斤百元...

承諾「狼醫查詢平台」8月上線 衛福部：經司法判決確立才會公開

狼醫性騷、性侵病患或同僚事件頻傳，在醫改會、立法院強烈要求下，衛福部年初承諾推動，建立醫事人員不當紀錄查詢平台，即狼醫查...

體重僅640公克…早產兒小虎挺過5次手術 甩鼻胃管「回娘家」

現年3歲男童小虎，因媽媽子癲前症緊急剖腹生產下，懷孕30周又4天就出生，體重僅640公克，不只早產，體重還遠低同期胎兒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。