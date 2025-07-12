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北投疑似食品中毒事件…近2年食安通報翻倍 專家：多案未查出結果

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
北市北投國中女壘隊疑似食物中毒事件，學校採樣相關檢體。圖／北市衛生局提供
北市北投國中女壘隊疑似食物中毒事件，學校採樣相關檢體。圖／北市衛生局提供

台北市北投國中前天發生嚴重疑似食品中毒案件，共17人送醫，衛福部食藥署邀集多位臨床醫師及專家研判，初步認定過敏或細菌性食品中毒可能性高。食藥署統計，近2年食品中毒事件案件數翻倍成長，民國112年為633件，去年高達1750件。專家分析，許多食品中毒案，即使深入調查分析，也未必找得出原因，只能從業者、民眾落實食安衛生預防。

食藥署分析，食安事件暴增主要原因，研判是去年初台北市信義區餐廳寶林茶室發生嚴重食品中毒事件，造成多人死亡，全民對食品中毒意識提升，導致醫療院所或民眾本身，向衛生單位通報案件數增加。而分析中毒最高季節，多落在天氣寒冷的冬季或春季，112年食品中毒案件數最高月分為1月共87件，113年食品中毒案件數最高月分為4月276件，原因是天冷諾羅病毒較容易傳播。

食藥署指出，111年至113年食品中毒案件，均已2至3月份諾羅食品中毒案件為最大宗，其中113年食品中毒通報案件中，若以通報病菌種類區分，諾羅病毒為最大宗，共計562件，占通報總件數32.1%，其次為金黃色葡萄球菌約90件占5.1%，仙人掌桿菌占5%，腸炎弧菌87件占3.1%，沙門氏菌30件占1.7%。

長庚醫院腎臟科系教授及主治醫師顏宗海說，以北投學童疑似食品中毒案分析，目前北市衛生局初步認定是學童吃下的茄子中，含有俗稱茄鹼的龍葵鹼導致，但龍葵鹼只在發芽馬鈴薯中含有較高劑量，茄子中的龍葵鹼非常微涼，不至於引起中毒，而細菌感染症狀多為急性腹瀉、嘔吐，若本案學童未出現相關症狀，細菌汙染導致中毒的可能性不高。

北投中毒案件學童症狀包括嘔吐、腹痛、嘴唇發癢、發麻、發疹等，部分表現類似過敏症狀。不過，顏宗海說，食物引發過敏通常為單一個案，不會同時有17人對同一物質過敏，且嚴重到必須就醫程度。目前衛生單位已採檢事發現場食材等物品帶回檢測，只能等待進一步化驗結果，同時觀察學童症狀是否出現變化，「不過，很多食品中毒案件，到最後未必查得出結果。」

食藥署 食物中毒 食安

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