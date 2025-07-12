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零售菜價翻三倍！青蔥、花椰菜衝破百元 家庭主婦難下手

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
攤販市場花椰菜每台斤賣到100元。記者簡慧珍／攝影
攤販市場花椰菜每台斤賣到100元。記者簡慧珍／攝影

今周末民眾有空買菜，丹娜絲颱風豪雨過後蔬菜普遍水傷品質不高，產地菜價平穩但零售菜價翻三倍以上，青蔥、花椰菜衝破每台斤百元，家庭主婦面有菜色少量購買，便宜菜價要等天氣良好的兩周後才有。

彰化縣溪湖鎮果菜市場在丹娜絲颱風過後，整體交易總均價維持在每公斤20.3元至20.8元，今到貨量88噸，是正常到貨量120至140噸的六成五至七成。市場總經理徐鉦傑說，到貨蔬菜瓜果水傷，品質不如預期，批發交易價拉不高，若天氣好，葉菜類復耕約兩周後上市，一期水稻收割整地有些種二期裡作蔬菜，接力上市可望補充菜源，有助菜價平穩。

今周末攤販市場菜價「高貴」，溪湖鎮果菜市場青蔥均價每公斤55元，換算每台斤33元，攤販市場零售價150元，三台斤「量販」青蔥120元；花椰菜零售價每台斤100元，批發均價每台斤26.28元。徐鉦傑表示，青蔥和花椰菜都水傷，供貨量少，攤販市場出售的已經整理去除賣相不好，單價偏高應屬正常。

攤販市場小白菜每台斤70元，空心菜75元，青江菜70元，標榜溫室有機的賣到170元，花椰菜100元，至於每台斤200元菠菜也強調來自溫室有機，露天土植每台斤70元至80元，中午收市前拍賣蔬菜，喊價兩把青菜100元，不包括溫室有機蔬菜。

「聽說中南部水災很嚴重，蔬菜貴也是沒辦法的事。」陳姓家庭主婦說，家人營養要均衡，再貴也要買，買少一點，搭配豆芽菜、菇類和其它根莖類蔬菜。吳姓家庭主婦表示，連鎖超市跟農民契作，蔬菜價格穩定，每包250公克34元到43元，比攤販市場的颱風天菜價便宜，她改到超市買菜。

菜價 家庭主婦 丹娜絲颱風

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