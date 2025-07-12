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承諾「狼醫查詢平台」8月上線 衛福部：經司法判決確立才會公開

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部醫事司長劉越萍（前排左三）今天出席台大醫院北護分院研討會時承諾，8月將完成狼醫平台建置，但公布範圍只有性平事件，不會納入醫療糾紛、刑事紀錄等，且必須有判決才會公布。記者林琮恩／攝影
衛福部醫事司長劉越萍（前排左三）今天出席台大醫院北護分院研討會時承諾，8月將完成狼醫平台建置，但公布範圍只有性平事件，不會納入醫療糾紛、刑事紀錄等，且必須有判決才會公布。記者林琮恩／攝影

狼醫性騷、性侵病患或同僚事件頻傳，在醫改會、立法院強烈要求下，衛福部年初承諾推動，建立醫事人員不當紀錄查詢平台，即狼醫查詢平台，但進度一再跳票。衛福部醫事司長劉越萍今天承諾，8月將完成狼醫平台建置，但公布範圍只有性平事件，不會納入醫療糾紛、刑事紀錄等，且必須有判決才會公布。

衛福部目前已有醫事人員查詢平台，不過，系統註記「執業中之醫事人員同意放置之項目予以公開」，被質疑資訊不透明。劉越萍表示，當年建置醫事人員查詢平台，是因為民眾擔心有密醫，後續法規要求醫事人員執業場所必須放上執業醫師執照，實務上醫療機構也會把醫事人員資訊放上網路供查詢，已有相關機制處理，因此才設計「退出權」。

劉越萍說，醫事人員查詢平台建立後，護理師反彈最大，認為個資被公布，恐有跟騷危險，以近期發生土城家暴男殺妻案為例，家暴男子若得知妻子擔任護理師的診所地址，尾隨或在現場堵人，造成家暴憾事危機很高，為此，在系統建立時，遮蔽醫事人員個資資料，且給予醫事人員「退出權」，可選擇不將資訊對外公開。

劉越萍表示，衛福部將在8月以醫事人員查詢系統作為入口網站，對外公開狼醫資訊，且即使在醫事人員資訊平台行使退出權的醫師，也會在狼醫查詢平台公布違反性平資料，但只會公開觸犯性平事件醫師，且必須有法律判決才會放上資料，醫療糾紛、違反刑法等不會納入，而性騷擾為提起告訴的案件，則還在與衛福部保護司、法規會等釐清法源，第一階段不會納入。

針對性騷申訴，但未經判決個案處理方式，衛福部保護司指出，性騷擾申訴案件經審議會審議後，直轄市、縣（市）主管機關，得依個人資料保護法第16條第4項但書規定「為防止他人權益之重大危害」，將該申訴案件調查結果之決定，移送結果予衛政地方主管機關，也就是地方社會局可將性騷擾申訴確立案件，提供給衛生局參考處理。

醫護人員 衛福部 狼醫 性騷擾

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