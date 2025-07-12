快訊

114分科地理／AI、美中關稅戰入題 考生指「新概念多」：閱讀素養是高分關鍵

半導體風雲／砷化鎵界的台積電 穩懋陳進財解密AI神經

北市警被撞飛昏迷「這3天關鍵期」！ 同事心疼大罵：沒聽到警鳴聲？

聽新聞
0:00 / 0:00

每4人就有1人胃食道逆流！護理師給4建議 進食後少做這些事

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
胃食道逆流是常見的消化系統疾病，典型症狀包括胃悶、胸口灼熱、口苦、吞嚥困難等。示意圖。本報資料照片
胃食道逆流是常見的消化系統疾病，典型症狀包括胃悶、胸口灼熱、口苦、吞嚥困難等。示意圖。本報資料照片

胃食道逆流是常見的消化系統疾病，典型症狀包括胃悶、胸口灼熱、口苦、吞嚥困難等。馬偕紀念醫院內科門診護理師曾怡鈞表示，胃食道逆流近年盛行率已達25％，且持續上升；部分患者就算透過胃鏡檢查，仍難以發現明顯異常。

胃食道逆流主要是因胃中的胃酸或氣體回流至食道，讓患者不適後。臨床上通常會先以氫離子幫浦抑制劑（PPI）作為試驗性治療，並藉觀察患者對其反應來確定診斷。曾怡鈞表示，如果症狀反應不佳，會採取胃鏡檢查，可直接觀察胃食道逆流引起的食道炎程度，並檢查是否有其他併發症。

目前臨床使用「洛杉磯分類（Los Angeles Classification）」，依黏膜損傷程度分為A至D級：A級是指黏膜受損長度≦5毫米、B級代表損傷長度＞5公釐；C級是指受損橫跨兩條皺摺，但涵蓋＜食道圓周75％；D級受損橫跨兩條皺摺，且涵蓋≥食道圓周75%。

曾怡鈞說，醫學共識中，若出現C或D級的嚴重逆流性食道炎、合併巴瑞特氏食道變化，或食道狹窄等併發症，即可視為明確的胃食道逆流證據。

然而，部分患者即便胃鏡未見明顯異常，仍反覆出現相關症狀．則可能需要做攜帶式胃食道逆流檢查儀。一種做法是健保有給付「有線酸鹼值與阻抗測定檢查」，把細導管放在食道與胃交接約5公分處，檢測時間24小時，導管可偵測食道下段的酸鹼值變化與食道內的電阻變化，因此可以確認是否有非酸性的逆流或是氣體逆流。

另一種檢測為「無線食道酸鹼檢測膠囊」，把微型膠囊置在食道與胃交界約6公分處，持續監測48至96小時，膠囊會將食道下端的酸鹼值變化傳輸到外部儀器上，目前尚未納入健保。

胃食道逆流治療仍以藥物為主，並且減重與調整飲食習慣能有效改善症狀；效果不佳可考慮手術。

曾怡鈞給出4點建議 :

1.進食後2至3小時內避免運動、平躺、右側臥躺或趴睡。

2.睡前2至3小時避免進食，尤其奶類製品。

3.細嚼慢嚥，減少暴飲暴食 。

4.避免咖啡、牛奶、茶、柑橘果汁、番茄汁、巧克力、薄荷、辛辣或燙口食物，以及高熱量與高油脂。

然而，曾怡鈞提醒，胸口灼熱、口苦等症狀，卻非胃食道逆流引起，在接受PPI治療可能短暫緩解不適，反而忽略真正問題。她提醒，如果出現喉嚨異物感、吞嚥困難等情況，不妨從日常生活中找找原因，並與專科醫師討論是否需要進一步檢查。

護理師 胃食道逆流

延伸閱讀

植牙吞進2.2公分螺絲起子…牙醫師辯會隨糞便排出 判決出爐

吃完藥後…2妹子狂喊胸痛 醫揪四關鍵：腐蝕食道引發潰瘍

飯後嚼口香糖防胃食道逆流 小心吃錯…這口味竟是地雷

吞東西怪怪的…吃飯1習慣竟讓他罹「癌前病變」 醫示警：很容易忽視

相關新聞

承諾「狼醫查詢平台」8月上線 衛福部：經司法判決確立才會公開

狼醫性騷、性侵病患或同僚事件頻傳，在醫改會、立法院強烈要求下，衛福部年初承諾推動，建立醫事人員不當紀錄查詢平台，即狼醫查...

準「百合」和熱低下周夾擊！赴日旅遊注意颱風動態 粉專曝影響地區

在日本南方海面的熱帶性低氣壓，最快今天發展為今年第5號颱風百合（Nari）。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準百...

加汽油再等等！下周汽油每公升調降0.2元 柴油未調

中油公司以本周國際油價小漲，台幣兌美元持平以及鄰國韓國油價微漲等因素評估，決定下周一（7月14日）零時起，國內汽油每公升...

香港店員變親切？旅遊達人點頭：聽到台灣態度更好

過去不少人對香港的印象是「當地人很兇」，但因為香港擁有豐富的人文歷史、美食以及迪士尼遊樂園，還是吸引不少觀光客前往。對此，旅遊達人「蓋瑞哥」近期去香港旅遊，卻發現當地店員變得非常親切，讓他相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

每4人就有1人胃食道逆流！護理師給4建議 進食後少做這些事

胃食道逆流是常見的消化系統疾病，典型症狀包括胃悶、胸口灼熱、口苦、吞嚥困難等。馬偕紀念醫院內科門診護理師曾怡鈞表示，胃食...

還沒下完！對流雲系發展旺 金門大雨特報注意雷擊強風

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天金門地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。