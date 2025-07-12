每4人就有1人胃食道逆流！護理師給4建議 進食後少做這些事

胃食道逆流是常見的消化系統疾病，典型症狀包括胃悶、胸口灼熱、口苦、吞嚥困難等。馬偕紀念醫院內科門診護理師曾怡鈞表示，胃食道逆流近年盛行率已達25％，且持續上升；部分患者就算透過胃鏡檢查，仍難以發現明顯異常。

胃食道逆流主要是因胃中的胃酸或氣體回流至食道，讓患者不適後。臨床上通常會先以氫離子幫浦抑制劑（PPI）作為試驗性治療，並藉觀察患者對其反應來確定診斷。曾怡鈞表示，如果症狀反應不佳，會採取胃鏡檢查，可直接觀察胃食道逆流引起的食道炎程度，並檢查是否有其他併發症。

目前臨床使用「洛杉磯分類（Los Angeles Classification）」，依黏膜損傷程度分為A至D級：A級是指黏膜受損長度≦5毫米、B級代表損傷長度＞5公釐；C級是指受損橫跨兩條皺摺，但涵蓋＜食道圓周75％；D級受損橫跨兩條皺摺，且涵蓋≥食道圓周75%。

曾怡鈞說，醫學共識中，若出現C或D級的嚴重逆流性食道炎、合併巴瑞特氏食道變化，或食道狹窄等併發症，即可視為明確的胃食道逆流證據。

然而，部分患者即便胃鏡未見明顯異常，仍反覆出現相關症狀．則可能需要做攜帶式胃食道逆流檢查儀。一種做法是健保有給付「有線酸鹼值與阻抗測定檢查」，把細導管放在食道與胃交接約5公分處，檢測時間24小時，導管可偵測食道下段的酸鹼值變化與食道內的電阻變化，因此可以確認是否有非酸性的逆流或是氣體逆流。

另一種檢測為「無線食道酸鹼檢測膠囊」，把微型膠囊置在食道與胃交界約6公分處，持續監測48至96小時，膠囊會將食道下端的酸鹼值變化傳輸到外部儀器上，目前尚未納入健保。

胃食道逆流治療仍以藥物為主，並且減重與調整飲食習慣能有效改善症狀；效果不佳可考慮手術。

曾怡鈞給出4點建議 :

1.進食後2至3小時內避免運動、平躺、右側臥躺或趴睡。 2.睡前2至3小時避免進食，尤其奶類製品。 3.細嚼慢嚥，減少暴飲暴食 。 4.避免咖啡、牛奶、茶、柑橘果汁、番茄汁、巧克力、薄荷、辛辣或燙口食物，以及高熱量與高油脂。

然而，曾怡鈞提醒，胸口灼熱、口苦等症狀，卻非胃食道逆流引起，在接受PPI治療可能短暫緩解不適，反而忽略真正問題。她提醒，如果出現喉嚨異物感、吞嚥困難等情況，不妨從日常生活中找找原因，並與專科醫師討論是否需要進一步檢查。