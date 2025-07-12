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民眾疑持偽造悠遊卡退票得手萬元 台鐵報警加強防範

中央社／ 台北12日電
現行持悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘台鐵，每次搭乘票價可享9折優惠，目前每日約近45萬人次使用電子票證乘車，台鐵估每年需自行吸收3億元折扣價差；8月起改推「常客回饋」與「電子定期票」優惠，折扣約56折到9折不等，而明天起將取消電子票證9折優惠，估每年可減少1.9億元短收。記者許正宏／攝影 聯合報系資料照
現行持悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘台鐵，每次搭乘票價可享9折優惠，目前每日約近45萬人次使用電子票證乘車，台鐵估每年需自行吸收3億元折扣價差；8月起改推「常客回饋」與「電子定期票」優惠，折扣約56折到9折不等，而明天起將取消電子票證9折優惠，估每年可減少1.9億元短收。記者許正宏／攝影 聯合報系資料照

台鐵公司9日接獲台北站通報，有民眾疑似使用偽造悠遊卡在售票窗口辦理電子定期票退票，初估得手逾新台幣1.2萬元。台鐵今天表示，已請各車站加強防範，並向鐵路警察局報案。

台北市警方日前獲報，一名高中生疑自學破解悠遊卡晶片碼獲利，初估得手60餘萬元，而台鐵公司近日則傳出民眾疑似使用偽造悠遊卡，在售票窗口辦理電子定期票退票，且已得手多次。

台鐵表示，經台北站清查發現7月6日2筆，共退3366元，而7月9日還有3筆，共退9585元，後來站務員發現民眾欲退票票卡卡號先前已辦理過退票。

台鐵表示，除了已通令各段、站加強防範外，希望能盡快抓到疑似持偽造悠遊卡辦理退票的民眾，也已向鐵路警察局報案。

悠遊卡 台鐵

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