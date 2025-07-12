民眾疑持偽造悠遊卡退票得手萬元 台鐵報警加強防範

過去不少人對香港的印象是「當地人很兇」，但因為香港擁有豐富的人文歷史、美食以及迪士尼遊樂園，還是吸引不少觀光客前往。對此，旅遊達人「蓋瑞哥」近期去香港旅遊，卻發現當地店員變得非常親切，讓他相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2025-07-12 12:53