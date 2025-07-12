高溫午後雨 輕颱百合最快今生成 氣象署：下周後期關注擾動發展

下周四之前大多是午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，今天午後大台北地區、桃園和宜蘭山區留意局部大雨，明天東南部有焚風發生機率。下周後期留意菲律賓東方海面的熱帶擾動發展動態，目前不確定性大，多留意最新資訊。

今天開始隨著太平洋高壓增強，台灣地區天氣恢復夏季型午後雷陣雨的天氣型態。張承傳表示，目前在日本南方海面的熱帶性低氣壓，今天到明天有機會增強為輕度颱風百合，行進路線大致上以偏北的方向，預計下周一至下周二就會從日本的東方海面通過，對台灣基本上沒有什麼影響。

今天各地以多雲到晴為主，不過，張承傳表示，午後雷陣雨的範圍還是稍微多一點，所以今天中午過後，中部以北、東北部、其他山區都有局部短暫午後雷陣雨，特別是在大台北、桃園宜蘭山區有局部大雨發生機率，午後外出留意天氣變化。溫度方面，今天各地高溫31至34度左右，沒有下雨時感受悶熱。

未來降雨趨勢，張承傳表示，明天太平洋高壓勢力會再更增強一點，所以午後雷陣雨的範圍會更為縮小，明天大多是多雲到晴，午後雷陣雨區域剩下大台北、東北部、其他山區，清晨到上午南部因風向的關係有局部短暫陣雨。

張承傳表示，下周一至下周二，台灣附近的水氣稍微增多一點，所以這兩天西半部整天都有機會出現一些局部短暫陣雨，中午過後北部會有些午後雷陣雨出現，東半部地區維持多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態。下周三、下周四水氣減少，各地恢復多雲到晴，清晨到上午中南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

他說，下周五之後，留意目前在菲律賓東方海面的熱帶擾動未來的發展動態，預計下周五之後，這個系統會慢慢往菲律賓東方海面接近，台灣附近風向會開始轉成偏東到東南風，花蓮、台東、恆春半島整天不定時短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨天氣為主。

西南風偏強，今天上午至13日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

張承傳表示，未來在菲律賓東方海面大低壓帶，有機會形成一些熱帶擾動，預計下周三、下周四慢慢開始有些熱帶擾動發展，移動的大方向往菲律賓東方海面前進，下周四、下周五台灣附近風向開始轉變成偏東到東南風環境，下周五迎風面降雨慢慢增加，其他地區可能以午後雷陣雨為主。