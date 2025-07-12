丹娜絲重創嘉南 陳冠廷籲成立重建專案或特別條例
丹娜絲颱風重創中南部地區，民進黨立委陳冠廷今表示，颱風重創農業與電力基礎設施，以嘉義縣災損最為嚴重，全國電桿倒斷數量更創歷史新高，呼籲中央應比照2009年莫拉克風災後做法，成立專案或特別條例重建基金，以協助災後的電網修復、農業復原、防災工程等。
陳冠廷指出，根據農業部資料，嘉義縣農損金額占全國近四成，此次災害不僅衝擊基層民生，更突顯出我國在電網韌性、防災設施與農業基礎建設方面仍有明顯強化空間。災後復原工作所需的人力與財務資源，已明顯超出常規年度預算可及之範疇，亟需動用特別預算或專案處理。
陳冠廷強調，若將高達2300億元的財政資源用於全面性現金發放，將稀釋真正急需協助族群的效益，也可能錯失補強關鍵基礎設施、提升國安韌性的契機，此刻政府更應展現面對危機的決心與系統思維，讓資源優先投入在災民暨災損緊急救助金、重建工程、農業復耕、電網升級與防災體系強化之上，照顧受災民眾、確保長遠發展。
陳冠廷也援引中華經濟研究院分析，指出普發現金的邊際效益偏低，多數民眾選擇儲蓄而非消費，未能有效刺激內需。若無法精準導向有急迫性與戰略意義的支出項目，將形同錯置資源，影響國家未來災害韌性的建構。
陳冠廷說，災後重建是一場耐力戰，呼籲朝野政黨拋開短期政治操作，以共同守護人民福祉與國家安全為優先，共同支持制定災後特別條例或專責預算，以實際行動回應災區民眾的期待。
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