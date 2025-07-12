快訊

攝護腺癌穩居男性發生率第三 高風險族群切記保命2原則

沈伯洋稱藍「普發萬元」是共黨的招！前綠委：反共反到起肖

比天災還可怕？外媒直指「辣個男人」是台積電最大致命威脅 招數令人膽寒

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／新北員旅住墾丁凱撒疑食物中毒 屏縣衛生局調查結果逆轉

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣衛生局接獲高市衛生局通報後展開調查，圖為屏東縣衛生局隔天到凱丁凱撒飯店稽查。圖／屏東縣衛生局提供
屏東縣衛生局接獲高市衛生局通報後展開調查，圖為屏東縣衛生局隔天到凱丁凱撒飯店稽查。圖／屏東縣衛生局提供

新北市某公司員工旅遊6月22日入住墾丁凱撒飯店，發生7人疑食品中毒案，屏東縣衛生局上月23日接獲高市衛生局通報後展開調查，屏東縣衛生局表示，檢體驗出均為陰性、環境檢體與食餘檢體均未檢出病原菌，根據檢驗報告與調查事證結果綜判，未有因果關係，食品中毒案不成立。墾丁凱撒飯店表示，因尚未收到屏東縣衛生局調查結果，暫不回應。

屏東縣衛生局表示，本案採檢5名發病個案與8名廚工人體檢體，結果均為陰性；另採集環境檢體4件及食餘檢體8件，亦未檢出病原菌。

衛生局表示，依相關檢驗報告與調查事證所得結果綜判，業者供應的食品與病患疑似食品中毒之間，尚無證據顯示有因果關係，故不成立食品中毒案件。

屏東縣衛生局6月23日晚間接獲高市衛生局通報後，啟動疑似食品中毒調查，疫調與環境檢體採樣，現場發現有環境缺失事項是生熟食刀具未區隔、部分調味品分裝未標示品名及效期，已立即改善。此外，熟食區部分天花板不潔，也要求業者限期改善，暫停作業，環境清消後，才可對外供餐，之後經衛生局確認業者完成清消，同意在6月25日恢復供餐。

衛生局指出，針對轄內餐飲業食品衛生加強輔導及稽查，維護民眾飲食安全。衛生局也提醒民眾，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所的衛生狀況，避免生食，食材應充分煮熟，迅速食用完畢，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」的五要原則，預防食品中毒事件發生。

食物中毒 衛生局 屏東縣 墾丁 凱撒

延伸閱讀

18人就醫！北投國中女壘隊疑食物中毒 衛生局稽查業者、採樣送驗

北投國中女壘球隊疑似食物中毒 疾管署不支援流病調查原因曝

北投國中女壘隊疑食物中毒 校方：初步與食用外送餐點有關

北投國中女壘隊吃港式、自煮餐疑食物中毒 衛生局命業者停業

相關新聞

放晴了！ 周末高溫炎熱、午後雷陣雨 下周一起水氣增多

今天太平洋高壓逐漸增強，水氣減少，各地轉為多雲到晴的天氣，中央氣象署表示，今天清晨至上午南部地區及中部沿海偶有局部短暫陣...

獨／新北員旅住墾丁凱撒疑食物中毒 屏縣衛生局調查結果逆轉

新北市某公司員工旅遊6月22日入住墾丁凱撒飯店，發生7人疑食品中毒案，屏東縣衛生局上月23日接獲高市衛生局通報後展開調查...

下周赴日旅遊注意！周末高溫炎熱午後雷雨 百合颱風最快今晚生成

影響台灣好幾天的低壓帶終於逐漸北抬，較為遠離台灣附近，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，...

百合颱風最快今生成 吳德榮：歐洲模式模擬19日熱帶系統登陸台灣

今天各地多雲時晴，天氣熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，水氣略...

暑假供弱勢童愛心餐卻被路過嬤酸「小氣」 他氣結：難過又心痛

一名生意人自掏腰包在暑期提供弱勢童愛心餐，卻被一名路過的長者質疑為何愛心餐對象沒有老人家，他解釋因所在的縣市暑假沒有補助...

高屏昨驚見龍捲風 氣象署證實為真、曝形成原因和路徑

昨天中午前後，高屏地區不少民眾目擊到龍捲風。中央氣象署證實是真的，預報員透過雷達觀測的渦旋資料初步分析龍捲風路徑，大致可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。