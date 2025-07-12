獨／新北員旅住墾丁凱撒疑食物中毒 屏縣衛生局調查結果逆轉

新北市某公司員工旅遊6月22日入住墾丁凱撒飯店，發生7人疑食品中毒案，屏東縣衛生局上月23日接獲高市衛生局通報後展開調查，屏東縣衛生局表示，檢體驗出均為陰性、環境檢體與食餘檢體均未檢出病原菌，根據檢驗報告與調查事證結果綜判，未有因果關係，食品中毒案不成立。墾丁凱撒飯店表示，因尚未收到屏東縣衛生局調查結果，暫不回應。

屏東縣衛生局表示，本案採檢5名發病個案與8名廚工人體檢體，結果均為陰性；另採集環境檢體4件及食餘檢體8件，亦未檢出病原菌。

衛生局表示，依相關檢驗報告與調查事證所得結果綜判，業者供應的食品與病患疑似食品中毒之間，尚無證據顯示有因果關係，故不成立食品中毒案件。

屏東縣衛生局6月23日晚間接獲高市衛生局通報後，啟動疑似食品中毒調查，疫調與環境檢體採樣，現場發現有環境缺失事項是生熟食刀具未區隔、部分調味品分裝未標示品名及效期，已立即改善。此外，熟食區部分天花板不潔，也要求業者限期改善，暫停作業，環境清消後，才可對外供餐，之後經衛生局確認業者完成清消，同意在6月25日恢復供餐。

衛生局指出，針對轄內餐飲業食品衛生加強輔導及稽查，維護民眾飲食安全。衛生局也提醒民眾，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所的衛生狀況，避免生食，食材應充分煮熟，迅速食用完畢，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」的五要原則，預防食品中毒事件發生。