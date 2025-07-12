下周赴日旅遊注意！周末高溫炎熱午後雷雨 百合颱風最快今晚生成

影響台灣好幾天的低壓帶終於逐漸北抬，較為遠離台灣附近，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，太平洋高壓的勢力趁機向西伸展，外圍來到台灣附近，今明兩天的天氣型態穩定許多，不過，高壓的勢力不夠強，因此午後雷雨發展的機會高，今天比較明顯一些。

他說，上午各地大致為多雲或有陽光，午後各地山區及近山區的平地容易有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨，尤其預報資料看起來平地部分在大台北、宜蘭一帶可能有短時較大雨勢發生機會，午後外出或是到山區活動務必要多加注意。

明天還是會有午後雷雨，不過，吳聖宇表示，因為台灣上空的西南風風速增強，環境上會變得比較不利於午後雷雨醞釀，因此降雨的範圍縮減，雨量也會減少一些。

溫度方面則是會再度變得炎熱起來，吳聖宇表示，今天各地高溫32至34度，明天西南風增強，降雨變少，溫度會更高一些，各地高溫可能來到33至35度，部分地區會有36度或以上高溫發生機會。

展望下周一之後的天氣，吳聖宇說，太平洋高壓的勢力範圍又會較為東退、南壓，北邊低壓帶南側的西南風再度來到台灣附近，水氣又會變多一些。不至於出現日前劇烈降雨，中南部沿海的迎風面區注意夜晚、清晨到上午海陸風短暫陣雨或雷雨，下午至傍晚內陸、山區有熱對流雷雨發生機會，各地山區、近山區平地午後都有降雨機會。

溫度方面持續炎熱，吳聖宇表示，各地高溫可達32至35度，部分區域仍有機會來到36度或以上，防曬、防中暑的準備不可少。

吳聖宇表示，這種低壓外圍西南風影響的天氣，可能會持續到下周四或下周五，下周末注意菲律賓東邊、台灣東南方海域是否有熱帶擾動發展並且靠近、通過台灣附近的機會。如果有系統要經過的話，天氣就會有明顯的變化。

目前在日本關東以南海域的熱帶性低氣壓TD-07，吳聖宇表示，有可能在今晚到明晨增強為今年第5號颱風百合，並且很快的向北移動，下周一就有機會影響日本關東地區，下周二繼續北上到北海道附近區域，下周初要前往日本的民眾特別注意。

台灣方面，吳聖宇表示，就要等到百合颱風北上後，太平洋高壓回到日本以南海域，跟西南季風配合重新建立季風低壓槽，再來注意槽中擾動的發展及移動情況，如果有機會靠近台灣，時間點應該要落到下周的後半至周末期間，不過時間尚久，預報仍可能會有較大幅度的變化，後續還要再持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。