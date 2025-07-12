快訊

輕颱百合將生成對台影響曝 不排除下周末又有颱風靠近

手機特價優惠來換機！三星甜降7010元、蘋果iPhone 16 Pro現賺4510元

114分科測驗／數乙初登場、文組生今決戰 必知事項一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

輕颱百合將生成對台影響曝 不排除下周末又有颱風靠近

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
在日本南方海面的熱帶性低氣壓06W，有機會發展為今年第5號颱風百合。後續92W會遇上西風槽東移，而轉向偏東方向，往西日本靠近。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
在日本南方海面的熱帶性低氣壓06W，有機會發展為今年第5號颱風百合。後續92W會遇上西風槽東移，而轉向偏東方向，往西日本靠近。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

經過兩天低壓帶暴雨的摧殘，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著原本丹娜絲颱風減弱後的低氣壓逐漸向西遠離，東邊的另一個擾動92W很快向西北靠近長江口，低壓帶的型態變成一個往北拱起的型態，台灣附近風向到昨天已經由西南風的正沖陸地，轉變為南南西到偏南風，比較順著陸地走。

昨天雖然中部以南還是有一陣一陣的大雨，吳聖宇表示，來得快、去得快，降雨回波沿著西部陸地迅速由南往北移動，降雨時間都不長，但是下雨的時候雨勢都很大，屏東甚至有人目擊到龍捲風或漏斗雲的現象發生。

吳聖宇表示，低壓帶往北拱起之後，太平洋高壓短暫伸展過來，台灣附近今明兩天受到高壓邊緣西南風的影響，天氣型態會變成比較夏季型的午後雷雨天氣。高壓勢力不強，各地都要留意午後熱對流可能帶來的局部大雷雨現象。

天氣雖然比起前幾天相對穩定，不過，吳聖宇表示，還是沒有辦法回到丹娜絲颱風來臨之前的晴朗高溫少雨的型態。溫度明顯升高，明天會比今天要來得熱，各地高溫有機會來到33至35度。

下周一之後太平洋高壓又會往東、往南調整，吳聖宇表示，一直到下周三，台灣附近還是維持西南風影響為主，中南部注意夜晚清晨沿海的降雨，白天之後則仍舊要注意陸地上的熱對流發展降雨，仍可能有局部短時較大雨勢出現機會。各地高溫普遍上看32至35度不等，台東地區背風面可能有焚風。

吳聖宇表示，下周四之後，新一輪季風低壓槽將在南海到菲律賓以東重建起來，並且很快有熱帶擾動在其中發展，同時逐漸向西移動，不排除下個周末又將會有擾動系統（熱帶低壓、颱風等）靠近，或經過台灣以南向西移動的機會。下周四之後到下周末的天氣變數相當大，值得密切觀察注意。

至於在日本南方海面的熱帶性低氣壓06W，吳聖宇表示，有機會發展為今年第5號颱風百合（Nari），大致往北發展，是否接近日本仍要再觀察，對台灣則沒有影響。

他說，後續92W的變化也需要注意，預報模式似乎都認為，它會遇上西風槽東移，而轉向偏東方向，往西日本靠近，也不排除另外發展的機會，所幸對台灣也沒有影響。需要注意的，是後續季風低壓槽重建之後，槽中擾動發展的變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 天氣動態

延伸閱讀

中颱丹娜絲暴風圈恐掃全台 吳聖宇：這些地方要防強風豪雨

丹娜絲颱風中心若登陸 吳聖宇：非常罕見案例

丹娜絲颱風最快今生成 專家：不排除台中以南登陸 全台有機會海陸警

本周颱風恐生成 吳聖宇揭接近台灣機率

相關新聞

放晴了！ 周末高溫炎熱、午後雷陣雨 下周一起水氣增多

今天太平洋高壓逐漸增強，水氣減少，各地轉為多雲到晴的天氣，中央氣象署表示，今天清晨至上午南部地區及中部沿海偶有局部短暫陣...

高屏昨驚見龍捲風 氣象署證實為真、曝形成原因和路徑

昨天中午前後，高屏地區不少民眾目擊到龍捲風。中央氣象署證實是真的，預報員透過雷達觀測的渦旋資料初步分析龍捲風路徑，大致可...

百合颱風最快今生成 吳德榮：歐洲模式模擬19日熱帶系統登陸台灣

今天各地多雲時晴，天氣熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，水氣略...

暑假供弱勢童愛心餐卻被路過嬤酸「小氣」 他氣結：難過又心痛

一名生意人自掏腰包在暑期提供弱勢童愛心餐，卻被一名路過的長者質疑為何愛心餐對象沒有老人家，他解釋因所在的縣市暑假沒有補助...

橘世代／【破解更年期】更年期不是病 是身體升級

如芳（化名）這兩年覺得身體陸續壞掉。過去健康活躍的她開始氣喘、便秘、偏頭痛、容易疲勞，經常注意力不集中，想不起上一秒想說...

交通噪音致命 醫界促設即時噪音地圖

交通噪音不只可能引發不孕風險，更可能影響胎兒智商。台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，依歐洲數據推估，台灣每年可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。