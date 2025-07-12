輕颱百合將生成對台影響曝 不排除下周末又有颱風靠近

經過兩天低壓帶暴雨的摧殘，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著原本丹娜絲颱風減弱後的低氣壓逐漸向西遠離，東邊的另一個擾動92W很快向西北靠近長江口，低壓帶的型態變成一個往北拱起的型態，台灣附近風向到昨天已經由西南風的正沖陸地，轉變為南南西到偏南風，比較順著陸地走。

昨天雖然中部以南還是有一陣一陣的大雨，吳聖宇表示，來得快、去得快，降雨回波沿著西部陸地迅速由南往北移動，降雨時間都不長，但是下雨的時候雨勢都很大，屏東甚至有人目擊到龍捲風或漏斗雲的現象發生。

吳聖宇表示，低壓帶往北拱起之後，太平洋高壓短暫伸展過來，台灣附近今明兩天受到高壓邊緣西南風的影響，天氣型態會變成比較夏季型的午後雷雨天氣。高壓勢力不強，各地都要留意午後熱對流可能帶來的局部大雷雨現象。

天氣雖然比起前幾天相對穩定，不過，吳聖宇表示，還是沒有辦法回到丹娜絲颱風來臨之前的晴朗高溫少雨的型態。溫度明顯升高，明天會比今天要來得熱，各地高溫有機會來到33至35度。

下周一之後太平洋高壓又會往東、往南調整，吳聖宇表示，一直到下周三，台灣附近還是維持西南風影響為主，中南部注意夜晚清晨沿海的降雨，白天之後則仍舊要注意陸地上的熱對流發展降雨，仍可能有局部短時較大雨勢出現機會。各地高溫普遍上看32至35度不等，台東地區背風面可能有焚風。

吳聖宇表示，下周四之後，新一輪季風低壓槽將在南海到菲律賓以東重建起來，並且很快有熱帶擾動在其中發展，同時逐漸向西移動，不排除下個周末又將會有擾動系統（熱帶低壓、颱風等）靠近，或經過台灣以南向西移動的機會。下周四之後到下周末的天氣變數相當大，值得密切觀察注意。

至於在日本南方海面的熱帶性低氣壓06W，吳聖宇表示，有機會發展為今年第5號颱風百合（Nari），大致往北發展，是否接近日本仍要再觀察，對台灣則沒有影響。

他說，後續92W的變化也需要注意，預報模式似乎都認為，它會遇上西風槽東移，而轉向偏東方向，往西日本靠近，也不排除另外發展的機會，所幸對台灣也沒有影響。需要注意的，是後續季風低壓槽重建之後，槽中擾動發展的變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。