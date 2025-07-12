暑假供弱勢童愛心餐卻被路過嬤酸「小氣」 他氣結：難過又心痛

一名生意人自掏腰包在暑期提供弱勢童愛心餐，卻被一名路過的長者質疑為何愛心餐對象沒有老人家，他解釋因所在的縣市暑假沒有補助小朋友早午餐，所以發願要幫助孩子溫飽，至於長者有老人補助和兒女給的孝親費，對方卻指責他「很小氣」，讓他氣結。

臉書社團「匿名3公社」一名網友表示，他只是好意暑假期間給低收及中低收入戶的孩子有口飯吃，卻有一名阿婆一來就問「為什麼只給孩子」，他回答因為暑假期間，現居的縣市沒有補助孩子早午餐，所以才做個愛心餐給孩子們吃。

阿婆又問「為什麼老人家不可以」，該名網友說，因為長者有退休金，還有老人補助、孝親費，「為什麼還要跟無法賺錢的孩子去爭搶？」未料對方指責他「很小氣」，讓他翻白眼。

「我給孩子們一口飯吃，沒提供給老人，這樣就我很小氣」。該名網友表示，全部花費都是用他賺的錢提供，並未開放給大眾捐愛心餐的費用，卻被嫌棄，「說真的，真的很難過，心也很痛」。

其他網友表示，「何必跟那樣的人置氣。很多貪小便宜的人。有多少能力做多少事，總比都不做的人強！你很棒」、「公開做愛心就會遇到這種貪小便宜的奧客，往往會去排免費愛心餐的老人，其實都不是生活有困難的，只是貪小便宜而已」、「老人家為了幫兒女省錢我能理解，可是為幫兒女省錢，造成別人的困擾，就真的很不可取」、「那就跟她說愛心餐可以捐，請她捐個8份，她捐不出來，換你說她小氣」。

有過來人分享自身經驗，「我很能體會這種感受，我幫很多弱勢的人爭取福利及自費提供協助幫忙，通常得到愈多協助的愈貪婪，只要得到的少一點，就反過來咬人，愈做愈心寒」、「善人一個，我也開店，也做過類似的事，有一位大地主老人家，也是來裝窮，當我知道她身份後，就拒絕再免費幫她，然而她回應的居然是那都是她兒子的。目前我還是在偷偷做，不告訴任何人，但只要穿著差一點，我就減價或免費！好人請你繼續做，上天會看到！祝生意興隆」。

也有網友說，「生活不好過的老人也可以給啊，心痛什麼？小孩也不見得敢自己去拿你的愛心餐」、「本來愛心餐就有條件，要是愛心餐沒有限制，就會被濫用，真正需要的人就會沒有辦法拿到，不需要心痛，你做的很好」、「問心無愧就好，畢竟做愛心不是應該的，你當然能選擇想幫助的人 」。