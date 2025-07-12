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高屏昨驚見龍捲風 氣象署證實為真、曝形成原因和路徑
昨天中午前後，高屏地區不少民眾目擊到龍捲風。中央氣象署證實是真的，預報員透過雷達觀測的渦旋資料初步分析龍捲風路徑，大致可看到龍捲風在小琉球附近海面形成，並往北北東移動，通過高雄大寮及屏東萬丹地區。
其中它在接近高雄海岸線前後一度有稍減弱的現象，但到高屏交界附近時又變得比較明顯。
氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，昨天台灣位於低壓帶內，大氣環境相當不穩定，中午前後西南部海面有旺盛對流雲發展。當這種旺盛的對流雲內若有氣流快速旋轉，產生管狀渦旋、並往垂直方向拉伸後，如果沒有碰觸到地面，稱為「漏斗雲」；若其底端接觸到地面，就是細細長長的「龍捲風」。
氣象署根據Threads社群平台網友「@a5213478」提供的照片，昨天上午11時50分，攝於屏東往高雄的萬大橋上，此龍捲風的位置位於屏東萬丹，並可見其有觸地、揚起地表沙塵的現象。
氣象署從雷達圖上，可以找出當時龍捲風對應的對流位置。預報員透過更專業的雷達資料，也能分析出代表龍捲風的「鉤狀回波」結構，與網友所目擊的現象吻合。
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