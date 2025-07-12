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放晴了！ 周末高溫炎熱、午後雷陣雨 下周一起水氣增多

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地高溫回升，普遍來到32至34度，低溫為25至27度，感受上高溫偏熱。聯合報系資料照片
今天各地高溫回升，普遍來到32至34度，低溫為25至27度，感受上高溫偏熱。聯合報系資料照片

今天太平洋高壓逐漸增強，水氣減少，各地轉為多雲到晴的天氣，中央氣象署表示，今天清晨至上午南部地區及中部沿海偶有局部短暫陣雨，其他地區午後有對流發展，中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其桃園以北地區及東北部山區並有局部大雨出現的機率。

氣溫方面，今天各地高溫回升，普遍來到32至34度，低溫為25至27度，感受上高溫偏熱。澎湖多雲短暫陣雨或雷雨27至31度，金門陰短暫陣雨或雷雨26至30度，馬祖陰短暫陣雨或雷雨25至30度。

明天太平洋高壓較強，水氣少，各地為多雲到晴、高溫炎熱，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，南部地區也有局部短暫陣雨；西南風增強，東南部地區有焚風發生的機率。

下周一至下周二水氣又增多，風向為西南風，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周四風向為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。下周五環境轉偏東風，迎風面東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周六至21日東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下周菲律賓東方海面低壓帶中的熱帶系統，其發展趨勢及位置仍有不確定性，氣象署將持續密切觀察熱帶系統發展動態及南方水氣北上影響台灣附近天氣的程度。

高溫 雷雨

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