百合颱風最快今生成 吳德榮：歐洲模式模擬19日熱帶系統登陸台灣

今天各地多雲時晴，天氣熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，水氣略減，大氣仍不穩定，清晨上午西南部有局部零星飄雨，午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。北部23至35度、中部22至35度、南部23至36度、東部22至35度。

明天晴朗炎熱，吳德榮表示，要防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。下周一至下周四多雲時晴仍偏熱，水氣再增；清晨、上午西半部有局部短暫降雨機率，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。下周五之後的天氣，與熱帶系統的動向有關，需再觀察。

至於近期有無颱風，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱百合將於今天或明晨成形，偏北前進、掠過日本本州東方近面，再向東北遠離，對台灣無威脅。

歐洲系集模式（ECMWF）及美國（GFS）模式，第6至10天的模擬皆顯示，台灣附近有熱帶系統活動；但帶來的威脅，輕重差異很大。第8天（19日20時）模擬圖顯示，歐洲模擬熱帶系統登陸台灣，美國模擬還在琉球東南方，有明顯差異。模式會再調整，需密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。