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橘世代／【破解更年期】看診前 備好身體症狀清單

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

更年期是複雜身心轉變的階段，為了協助醫生進行更精準的診斷，鄧雯心建議女性看診前準備以下資訊：

一、月經變化：包括周期、天數、出血量，以及最近周期的變化，例如周期天數縮短或拉長？是否在非經期出血？若有經前症候群也記錄月經前症狀。

二、身體症狀：即使不確定是否與荷爾蒙有關，都先寫下來。包括：熱潮紅、盜汗、情緒波動、疲勞、暈眩、關節痛、肌肉痠痛無力、腸胃不適、頭痛、皮膚乾燥、眼睛乾燥、口水乾燥、陰道乾燥、泌尿道乾燥或症狀（頻尿、泌尿道感染、乾癢）、性交疼痛、胸部脹痛、水腫、食欲變化、體重增加（尤其是腰圍及內臟脂肪）、腦霧（認知功能下降、注意力不集中、健忘）、心悸、心律不整、過敏、氣喘、皮膚癢等等。記錄這些症狀出現的時間點、頻率、嚴重程度以及可能的誘發因素。

三、健康史：最近健康檢查報告，像是血壓、血糖、膽固醇等心血管風險指標，也包括子宮頸抹片結果和乳房攝影結果。若有乳癌或其他婦科癌症的家族史，也應告知醫師。

四、生活型態與壓力：檢視壓力來源以及壓力管理方式，檢視飲食習慣、運動習慣、睡眠狀況。

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