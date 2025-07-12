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橘世代／【破解更年期】內在失落 求助身心科找回重心

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

鈺璽診所副院長、精神科醫師蔡佳芬指出，女性在更年期前期，也就是荷爾蒙開始劇烈變化，但是還未真正停經那段時間，容易失眠、憂鬱、焦慮，身心狀況比較差。這時期有比較高的比例遇到身心症，若年輕時曾經有過這些身心症，可能會在這個時期復發。

她觀察到，近年來女性比較願意正視更年期，甚至會「用更年期來敲身心科的門」。

對某些女性來說，更年期是「生理現象，不是我的錯」，她們會在描述完恐慌、憂鬱、失眠的現況後問：「我是不是更年期？」作為討論的起點，接著檢視更全面的身心狀態。

另一方面，第一線接觸更年期女性的婦產科醫師也意識到，要給更年期女性更恰當的協助，需要增加身心症的專業。有一段時間，更年期醫學會或婦產科學會，都在加強身心疾病的學習。婦產科跟身心科也有轉診機制，因許多女性以為自己是更年期，多方問診、抽血看荷爾蒙數值都沒問題，或是用調經藥效果不佳，醫生就會建議病人看身心科。

蔡佳芬說明，更年期在心理的意義上是一種失落，失去了生育能力、活力、吸引力，提醒我們正在老去。因此更年期的不適感不僅僅是荷爾蒙的變化，更在於價值感的失落。當女性的價值愈多是架構在外在吸引力、生育能力上，內在失落更強。

若無法適應這些內在失落、對老的恐懼，很可能會發展成中老年外遇，或是容貌焦慮、過度醫美。

她指出，更年期與荷爾蒙變化有關係，正統的治療，無論是藥物或非藥物，都是很醫學的；但內在的失落是個概念，不妨將它視為人生重新找尋價值，妝點空巢的時刻，有人透過再就業、尋找新嗜好，有人結交新朋友、聯繫舊同學，找到新的重心。

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