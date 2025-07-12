愛肝達人站／病人：「醫師，我失智了！」 醫師：「你是誰啊！」

病人：「我最近都忘東忘西，是不是失智了？」

醫師：「我跟你一樣，只是我是忘南忘北！走出去不知南北方向！」

人的大腦就像電腦的記憶體一樣，隨著年齡的增加，記憶慢慢減退，尤其當「舊恨忘不掉，新愁進不來」，是許多上了年紀的人的共同感慨！當然，自然的老化是會讓體力慢慢衰退，記憶力減退，但如果有些特殊原因，例如得了阿茲海默症，大腦的海馬迴有不正常的蛋白質堆積，人的記憶就會受影響。

此外，長期高血壓不吃藥，或膽固醇高不治療，都會使腦部血管受影響，進一步影響到腦細胞。另一個近年來常有影響記憶的疾病就是呼吸中止症，晚上睡覺時氣道狹窄，大腦氧氣不足，沒得到充分的休息，早上起床又想睡，一直精神不濟，嚴重者白天開車也打瞌睡。晚上睡覺打鼾，過度肥胖者，幾乎都有呼吸中止症。

有呼吸中止症，如不矯正，長此以往，就容易記憶減退甚至失智，也容易罹患各種慢性病，不可不慎。

腦中風或腦部長了瘤，看部位，有時也會讓人人格改變，甚至記憶減退。此外，肝不好，體內蛋白質代謝的廢物氨，無法在肝臟內轉為尿素由小便排出，氨隨箸血液循環到腦部，抑制腦細胞的活性，也會記憶減退、人格改變，甚至肝昏迷。

人晚上睡覺就好比手機沒電要充電一樣，睡覺時大腦會將腦內的廢物排出去，因此別的時間可以省，睡覺的時間絕對不能省。

對於阿茲海默症引起的失智症，最近有藥物可以治療，但藥費動輒百萬元以上，不是一般人付得起，病人若失智了，也打了新藥，可能也忘了，打了多少針，花了多少錢，心痛的是家人及小孩。

有人說21世紀是大腦的世紀，因為大腦不像其他器官可以做切片（除非必要），也不大容易檢查，而對其神祕運作機轉，醫界所了解的也不多，因此應該是未來醫學家要努力的方向。

隨著醫藥的進步，人壽命的延長，許多老年人的慢性病也越來越常見。假如有一天老婆拿著菜刀對著你說：「老公，老公，菜刀在哪裡？菜刀在哪裡？」別生氣，可能她得了失智症，要趕忙帶她去看醫師喔！