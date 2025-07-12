健康你我他／3種語言活化腦力 謝謝你還記得我

聯合報／ 文／黛影（花蓮吉安）

88歲的老公，民國一百年得大腸癌，開四次刀後就失智合併巴金森氏症，情緒變得喜怒無常。行動不便的我，不知如何照顧他，發生很多爭執和摩擦，真是一言難盡。

發病初期，他改騎一台小車，認知功能變差，會闖紅燈或摔到田裡，滿身汙泥回來，在郵局前騎錯別人的車，被對方拉到警察局去，我拿他的失智手冊保出來。早上外出散步，他會買三個饅頭回來，最後一次有一個發霉，店家發現他失智故意放的，只好自己做堅果饅頭。

他的錢包不見說被偷，其實是錢亂藏；鎖匙丟掉，拿鋸子把每個抽屜鋸開；出去迷路，以後不敢出門；出現黃昏症候群，日夜顛倒睡，吃飯常噎到；甚至吵著要離婚。

為此，我特地上家屬如何照顧失智家人課程和買書來看，老公的失智行為，專家教我們要順他並轉移焦點。去年8月我去旁聽三天EMT-1初級救護員，CPR心肺復甦術是其中的上課內容，一次他被食物噎到，立刻用「哈姆立克法」幫他把食物吐出。

照顧他心力交瘁，我也要喘息，在103年12月向花蓮醫院毛遂自薦我有「美容師證照」可以來日照替長者免費化妝，就這樣成為「美妝志工」。

前年雙膝蓋換人工關節，休息一年多，今年3月恢復志工生涯，我改「陪伴」和「關懷」，安撫長者的情緒，拄著拐杖走進日照替長者服務。

目前老公失智保持「中度」，每天利用幫他量血壓或吃飯、洗澡時，用三種語言跟他互動，活化他的腦力，對他無怨無悔付出照顧，相信他能體會我的用心，謝謝他至今還記得我。

高齡者 志工 失智

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