科普好健康／耳鳴暈眩3成因 適用耳石復位術

在門診中，常常會遇到既暈眩又耳鳴的患者，他們主訴一轉頭或是低頭，就見到眼前景物在旋轉，持續數秒鐘至數分鐘，每晚睡前剛躺下，或者平躺一翻身，就又發作。某一耳還會聽到一陣一陣忽大忽小的「嗡～嗡～嗡」聲音，很像有人在耳邊反覆開關鐵窗，窗櫺摩擦發出尖銳的聲響。

患者就醫後，以為是半規管耳石沉積症，再進一步檢查診斷為「橢圓囊病變性耳蝸症候群」 (utriculopathic cochlea syndrome)。此病會出現的狀況是當耳石在半規管內滾動時，整個膜性迷路也會跟著波動，不僅耳鳴加重，還會聽見迴音，出現聽覺過敏，甚至誘發偏頭痛。在接受耳石復位術後，不僅暈眩消失，就連耳鳴也消失了。

圖解橢圓囊病變性耳蝸症候群機轉。圖／陳建志提供

成因1：半規管內耳石沉積

因為耳石掙脫耳石斑，離開了橢圓囊，沉積於某一支半規管內，就會在患者改變頭部姿勢的動作停止時，繼續帶動半規管內淋巴液的流動，致使患者以為頭部還在轉動，因此引發眼震及暈眩。

成因2：耳石斑重量減少

柔軟的膜性內耳迷路，包括半規管、橢圓囊、球囊及耳蝸，外圍一層堅硬的骨壁—骨性迷路。膜性迷路其實是浮在骨性迷路的外淋巴液中。一旦大量耳石沉積於半規管內，耳石斑重量明顯減少，橢圓囊變輕，於是向上浮起。

成因3：拉扯耳蝸管

橢圓囊上移，膜性迷路型態改變，經由連接管，拉扯球囊及耳蝸管。

近端段耳蝸管（高頻耳蝸）向上扭曲，柯蒂氏器也跟著位移，聽毛細胞發出聽覺訊息，經由聽神經傳進腦幹，傳進大腦顳葉，因此患者才會聽見耳鳴。

耳鳴成因多 需正確就醫

「橢圓囊病變性耳蝸症候群」的治療，是以耳石復位術為主，醫師會觀察患者眼球轉動，轉動患者頭部及身體，藉著慣性及重力，把易位的耳石逐一歸回橢圓囊內，同時治癒暈眩及耳鳴。

但需注意的是，上半規管裂隙、半規管外淋巴瘻管或骨性半規管發育不良者，也會在陣發性暈眩發作時，同時出現耳鳴，治療策略迥異，耳石復位術只會加重病症，宜先正確就醫，才能對症下藥。