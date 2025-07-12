綠洲維他命A眼藥膏 原料藥問題致缺貨

治療嚴重乾眼症的綠洲化學「維他命Ａ眼藥膏」，因原料藥問題，導致藥品短缺，無法正常供應，食藥署指出，業者第一時間主動通報，雖然該產品目前缺貨，但國內仍有同成分、同含量、同劑型的藥品，不至於會嚴重影響臨床用藥。

食藥署藥品組研究員祁若鳳表示，綠洲維他命Ａ眼藥膏核准適應症，包括瀰慢性表層角膜炎、角膜上皮剝離症、皰疹性角膜疾患、小泡性角膜炎、角膜實質炎及其他各種角膜炎等症，由於該品項為處方藥，業者主動向食藥署通報缺貨，至於缺貨原因原料藥問題引起，目前必須先停產，至於何時可恢復正常供應？業者難以估計時程。

祁若鳳表示，國內尚有同成分、同含量、同劑型的藥品，為溫士頓「維他命Ａ眼藥膏」，該品項目前正常供應，且食藥署已於今年七月八日至西藥醫療器材供應資訊平台，公告綠洲維他命Ａ眼藥膏藥品短缺，並提供建議使用替代藥品相關資訊，供第一線醫師參考，將臨床影響降至最低。

北市聯醫中興院區院長、眼科醫師蔡景耀說，當患者體內缺乏維生素Ａ時，容易引發角膜乾澀破皮或病變，這類疾病好發於高齡長者、飲食不均衡族群；而臨床上，維他命Ａ藥膏多用於嚴重乾眼症患者，如果維他命Ａ藥膏短缺，市面另有人工淚液劑型藥膏可開立，維持病人眼部滋潤，維生素Ａ也可採口服補充，不至於造成患者無藥可用。