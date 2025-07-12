交通噪音致命 醫界促設即時噪音地圖

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

交通噪音不只可能引發不孕風險，更可能影響胎兒智商。台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，依歐洲數據推估，台灣每年可能有超過四千人因為交通噪音早逝，影響更甚「行人地獄」，呼籲政府在六都優先布設「即時噪音地圖」。

婦產科醫學會、台灣健康空氣行動聯盟等昨一同呼籲，普設交通噪音微型監測站、現行一五八處道路交通噪音監測點，應升級為廿四小時自動連續監測站，並且在六都優先設立即時噪音地圖。

葉光芃說，國內研究顯示，醫療人員長期暴露在高噪音環境，會增加倦怠風險、影響醫療品質，主因為噪音引起的睡眠剝奪。再者，交通噪音陳情居各類公害之冠，但噪音不合格率長年不到百分之一，顯示現行標準過於寬鬆、無法有效管制。

葉光芃說，交通噪音除導致聽力受損外，對不同器官系統和心理健康都有影響，可能造成乳癌、大腸癌及兒童癌症；相較航空站全年自動監測，交通噪音僅每季兩次測定，遠遠不足。

台灣生殖醫學會理事長陳美州指出，卅五歲以上女性若長期暴露於交通噪音，會增加不孕風險；馬偕醫院婦產部部長黃建霈則引述研究表示，胎兒廿四周起，就會對聲音產生反應，若母親睡眠品質不佳，恐影響胎兒大腦發育及未來的記憶與情緒控制能力。

台灣胎幼兒期防治成人疾病學會創會理事長楊崑德說，歐洲數據顯示，超過百萬名兒童可能因超過五十五分貝噪音暴露，出現行為障礙、過重或閱讀困難等問題。

立委劉建國說，現行噪音標準與頻率範圍過時，應重新檢討，並交通噪音納入都市規畫與公共衛生評估機制。

胎兒 孕婦 噪音 不孕症

延伸閱讀

民團示警交通噪音可能比行人地獄更具危害

交通噪音比行人地獄更致命 醫界籲六都建即時噪音地圖

影／噪音太擾民！ 新北警加碼不只查車 還查人、查車行

愛違法改管車主注意！ 台中警今年卯起來抓 裁罰金破40萬

相關新聞

非聽不可

別等到無法開口，你的醫療選擇寫好了嗎？病人自主法講座

健康你我他／3種語言活化腦力 謝謝你還記得我

88歲的老公，民國一百年得大腸癌，開四次刀後就失智合併巴金森氏症，情緒變得喜怒無常。行動不便的我，不知如何照顧他，發生很...

吞嚥困難3大警訊 慎選食材避免噎傷

一名72歲男子，3個多月前至吃到飽餐廳，吃了芝麻球與馬蹄條，不慎噎到而死亡。長者進食噎傷時有所聞，大多是吞嚥功能退化或疾...

愛肝達人站／病人：「醫師，我失智了！」 醫師：「你是誰啊！」

病人：「我最近都忘東忘西，是不是失智了？」

科普好健康／耳鳴暈眩3成因 適用耳石復位術

在門診中，常常會遇到既暈眩又耳鳴的患者，他們主訴一轉頭或是低頭，就見到眼前景物在旋轉，持續數秒鐘至數分鐘，每晚睡前剛躺下...

綠洲維他命A眼藥膏 原料藥問題致缺貨

治療嚴重乾眼症的綠洲化學「維他命Ａ眼藥膏」，因原料藥問題，導致藥品短缺，無法正常供應，食藥署指出，業者第一時間主動通報，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。