交通噪音致命 醫界促設即時噪音地圖

交通噪音不只可能引發不孕風險，更可能影響胎兒智商。台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，依歐洲數據推估，台灣每年可能有超過四千人因為交通噪音早逝，影響更甚「行人地獄」，呼籲政府在六都優先布設「即時噪音地圖」。

婦產科醫學會、台灣健康空氣行動聯盟等昨一同呼籲，普設交通噪音微型監測站、現行一五八處道路交通噪音監測點，應升級為廿四小時自動連續監測站，並且在六都優先設立即時噪音地圖。

葉光芃說，國內研究顯示，醫療人員長期暴露在高噪音環境，會增加倦怠風險、影響醫療品質，主因為噪音引起的睡眠剝奪。再者，交通噪音陳情居各類公害之冠，但噪音不合格率長年不到百分之一，顯示現行標準過於寬鬆、無法有效管制。

葉光芃說，交通噪音除導致聽力受損外，對不同器官系統和心理健康都有影響，可能造成乳癌、大腸癌及兒童癌症；相較航空站全年自動監測，交通噪音僅每季兩次測定，遠遠不足。

台灣生殖醫學會理事長陳美州指出，卅五歲以上女性若長期暴露於交通噪音，會增加不孕風險；馬偕醫院婦產部部長黃建霈則引述研究表示，胎兒廿四周起，就會對聲音產生反應，若母親睡眠品質不佳，恐影響胎兒大腦發育及未來的記憶與情緒控制能力。

台灣胎幼兒期防治成人疾病學會創會理事長楊崑德說，歐洲數據顯示，超過百萬名兒童可能因超過五十五分貝噪音暴露，出現行為障礙、過重或閱讀困難等問題。

立委劉建國說，現行噪音標準與頻率範圍過時，應重新檢討，並交通噪音納入都市規畫與公共衛生評估機制。