台鐵考成甲等 年終最多4.4個月

聯合報／ 記者胡瑞玲甘芝萁／台北報導
交通部所屬國營事業考核成績出爐，台鐵公司掛牌首年雖虧損137.9億，但台鐵員工每人最多仍可領到4.4個月年終。圖／聯合報系資料照片
交通部所屬國營事業考核成績出爐，台鐵公司掛牌首年雖虧損137.9億，但台鐵員工每人最多仍可領到4.4個月年終。圖／聯合報系資料照片

交通部所屬國營事業考核成績出爐，台鐵公司、桃機公司、港務公司、中華郵政全為甲等，等於每人最多可領四點四個月年終。台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，既然公司考成列甲等，基層員工應該也要有甲等待遇，呼籲公司盡快調薪、提升夜點費，趕上其他國營事業。

台灣鐵道暨國土規畫學會指出，過去這幾個月來，台鐵依舊發生多起調車事故，仍存有安全隱憂，盼台鐵公司在安全、服務、財務、準點率等方面，能有具體提升。

台鐵公司掛牌首年虧損一三七點九億元，創史上新高，去年行車事故高達一○○九件，是近廿三年來，首次破千件，若和公司化前一年相比，增加二三二件，且大多是人為事故。台鐵主張，去年受○四○三花蓮地震影響，營運收入不理想，且票價還未調漲，若扣掉公司背負政策虧損兩百億元，台鐵仍有盈餘，因此向國家發展委員會爭取公司考成列甲等。

政院最終核定，交通部轄下四間國營事業考成都是甲等，桃園國際機場公司分數九一點○一分，分數最高、台灣港務公司八十七點六五分次之、中華郵政公司八十七點六四分、國營台灣鐵路公司八十六點一八分。

台鐵公司總經理馮輝昇昨為此向員工發出公開信，強調這是對台鐵階段性工作的肯定，也為台鐵訂下更高標準與責任，公司將持續提升同仁福利與待遇，攜手達成安全、準點與便捷三大目標，讓台鐵年年甲等、轉虧為盈。

朱智宇表示，基層員工也要有甲等的待遇，不應出現公司拿甲等績效、員工領丁等的待遇，籲公司盡快調薪、設置證照津貼。

成大交通管理科學系教授鄭永祥說，公司化第一年給出甲等考成，安定人心的用意較大，對資深員工有激勵作用，也能吸引新人，若台鐵公司願意透過有效的獎金制度來回饋給員工，相信更能留才。

年終獎金 台鐵

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