北投中毒案…羅一鈞稱非細菌引起不支援調查 晚間遭食藥署打臉

台北市北投國中女壘隊昨發生疑似食物中毒事件，共17人就醫，台北市衛生局向衛福部疾管署申請流行病學調查，疾管署發言人羅一鈞第一時間出面反駁，依他自個人判斷，中毒者症狀「非病毒或細菌性食品中毒」，不會派員支援調查，晚間卻遭食藥署打臉，食藥署食品組長劉芳銘說，經多位專家分析研判，目前較可能是過敏反應或細菌性食品中毒。

劉芳銘指出，針對該疑似食品中毒事件，食藥署與台北市衛生局通力合作，主動展開調查，全面掌握食材項次、供膳狀況與症狀表現，經綜合分析，個案主要出現嘔吐、腹痛、嘴唇發癢、發麻、發疹等過敏症狀，食藥署邀集多位臨床專家與毒物專家共同研判，目前認為較可能的情況，為過敏反應、細菌性食品中毒。

食藥署掌握該食安事件情況，劉芳銘表示，原先共17位學生就醫，現已全數返家休息，未出現重症個案，整體情況穩定，目前亦未發現其他新增或擴大中毒個案，事件已趨穩定，目前掌握情況，食物中毒現場已完成稽查，未有吃剩食物，已採檢未經食用菜餚，就醫當時並未留存尿液、嘔吐物等人體檢體，根據目前臨床調查判斷分析，無傳播擴大或暴露之情事。

劉芳銘提醒，近期夏季高溫潮濕，食品保存不易，民眾如於進食後出現身體不適，應儘速就醫，並主動說明飲食史及症狀，以利診斷與流行病學調查，食品業者應嚴格落實食品良好衛生規範（GHP）準則與溫度控制，強化食材清洗、烹調與儲存流程，防範食品中毒發生，食藥署將持續與衛生局、疾管署及毒物學專家密切合作，完整釐清毒因，如有重要檢驗結果，將適時對外說明。

依食安事件調查相關原則，疾管署負責採檢人體檢體，如嘔吐物等，食藥署則負責檢驗食餘檢體。劉芳銘表示，經詢問地方衛生單位，台北市衛生局檢驗量能充足，決定自行採檢食餘檢體，因此相關檢體並未送至食藥署檢驗，但未來若有需要終養協助，將適時介入。羅一鈞稍早則說，疾管署已收到8名個案糞便檢體，但目前尚未完成檢驗。