醫病之間／年過50定期檢測 防攝護腺癌

台灣人口逐漸邁入高齡化，飲食西化加上生活型態改變，攝護腺相關疾病不再是少數男性才會面對的健康課題，攝護腺癌更高居男性癌症前3名，醫生呼籲定期檢驗篩檢，才能把獲治療黃金時間。

桃園一名71歲老翁近一年常感排尿困難和夜尿頻繁，原本以為是年紀大、攝護腺肥大導致，未料經過精密檢查，竟是早期攝護腺癌，所幸癌細胞還局限在攝護腺內，經妥善治療，目前恢復情況良好。

衛福部桃園醫院泌尿科醫師柳瑞明指出，攝護腺癌好發於50歲以上男性，65至75歲更是高風險族群，由於早期病症多為排尿遲緩、頻尿、夜尿或尿不乾淨，常與良性攝護腺肥大混淆，甚至有些患者完全沒有症狀，導致錯失治療黃金期，想要預防，唯有定期檢查與透過先進儀器診斷才能及早發現與提高治療成功率。

柳瑞明表示，檢查攝護腺癌的方式有很多種，傳統切片檢驗多採直腸超音波導引進行，雖然檢查快速，但超音波對病灶辨識有限，容易誤判漏診。新的MRI融合導引切片檢驗不僅比傳統切片更安全，癌症偵測率也提高約20%，但此項技術目前無健保給付。

部桃表示，攝護腺癌進展相對緩慢，若能及早診斷治療，5年存活率幾乎可達100%，建議年過50歲男性定期檢測，為自己的健康把關。目前健保有給付PSA抽血、傳統超音波導引切片等檢查，而MRI技術尚屬自費項目，臨床上，醫師會根據個案風險評估，建議患者適合哪一種方式。