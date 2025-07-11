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婦人背劇痛送醫竟是主動脈剝離 夏天要避免脫水引發高血壓

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
榮醫療體系員榮醫院急診處醫師翁聖富診斷出患者主動脈剝離，救回一命，翁醫師指出最近天氣炎熱，呼籲高血壓患者要多注意。圖／員榮醫院提供
榮醫療體系員榮醫院急診處醫師翁聖富診斷出患者主動脈剝離，救回一命，翁醫師指出最近天氣炎熱，呼籲高血壓患者要多注意。圖／員榮醫院提供

彰化縣一名65歲婦人日前背部劇痛送員榮醫療體系員榮醫院救治，員榮急診處醫師翁聖富研判應是主動脈剝離，經電腦斷層掃描確定後，即送往台中榮總手術救回一命。翁聖富也提醒，夏天高溫易引發血壓波動，若水份補充不夠，導致血液濃稠、血壓飆高，都可能會導致主動脈內膜破裂、剝離的風險。

這名女病患被送到急診時說背部劇烈疼痛，且疼痛感還會往上跑，跟一般肌肉痠痛或拉傷造成的背痛不太一樣。翁聖富說，若是單純肌肉筋膜發炎，不會有疼痛往上跑的情形，且患者還說痛得像肌肉被撕裂，而患者血壓也相對較高，高血壓也是主動脈剝離常見誘因，因此先安排患者接受超音波檢查，但沒有看到明顯的主動脈剝離。

醫師再安排電腦斷層掃描，翁聖富說，電腦斷層看到主動脈血管壁的微血管破裂，造成一個血腫，是主動脈剝離的一個變異型，如果發病後48小時內沒有處理，死亡率可能高達50%，隨後將患者送往與員榮合作的台中榮總緊急手術，成功救回一命，患者本身有高血壓病史，翁醫師研判是因血壓控制不良導致。

翁聖富說，夏季天氣炎熱，也會提高主動脈剝離風險，夏天主動脈剝離好發因素包括高溫引發血壓波動，因高溫環境，人體為了散熱，血管會擴張，但若是室內外溫差過大，如從冷氣房突然到高溫室外，自律神經調節跟不上，容易出現血壓劇烈波動，有些人大量出汗後，又補水不足，易導致血液濃稠、血壓不穩。

還有嚴重中暑也會引起心血管系統負荷加重，心跳加快、血壓不穩，若本身有高血壓、動脈硬化、主動脈瘤，更容易出問題。另外情緒與太過勞累也是危險因子，例如夏天戶外活動增加，若高溫下劇烈運動或情緒激動，容易刺激血壓升高，增加主動脈剝離風險。

翁聖富說，主動脈剝離的高危族群除高血壓外，曾有主動脈瘤病史、有家族性馬凡氏症候群或其他結締組織病變、50歲以上男性、吸菸、過度肥胖者都要注意。民眾也要避免高溫時段外出，多補充水分避免脫水，如有胸痛、背痛、心悸等症狀應及早就醫。

高溫 患者 主動脈剝離

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