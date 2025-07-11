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八二三砲戰遺孀故事 春閨夢外影像紀錄

中央社／ 金門11日電

八二三砲戰已過去67年，作家王瓊玲採訪犧牲戰士遺孀，寫成「春閨夢」一書，導演王安民錄下訪談影像，創作紀錄片「春閨夢外」，為遺留至今的戰爭創傷留下紀錄。

金門國家公園管理處今天舉行「八二三之後，那些被留下來的人」八二三砲戰歷史記憶分享會，邀請「春閨夢」、「待宵花」等書作者王瓊玲，分享戰役後留下來人們的生命故事。

王瓊玲表示，在「春閨夢」書中，一名遺孀受訪時拿出已陣亡丈夫照片抱在懷裡，說著她最煩惱的事情，是某天到了天上找他，「他永遠是29歲，但我已經92歲，他還認得我嗎？」

對此，王瓊玲說，這段話用聽的已是刻骨銘心，八二三戰士遺孀的故事還有很多，若能觀看紀錄片影像，看著她的白髮、坐在當年新婚床上訴說作戰陣亡的丈夫，「我想那是文字很難呈現的氛圍」。

王瓊玲接受中央社記者採訪表示，八二三砲戰後留下來的人，受盡生活折磨，卻仍惦記去到前線的戰士；唐代詩人陳陶詩作「可憐無定河邊骨，猶是春閨夢裡人」，就是「春閨夢」書名含意，戰場上的屍骨，仍是家裡母親、妻子、兒女日日思念的人。

王瓊玲說，寫完「春閨夢」、「待宵花」等書後，仍持續在台灣、金門向大眾分享書中故事，雖然聽的人不同，但感動都是相同；期盼更多人能記得，當年是許多將士在金門堅守住八二三砲戰，台灣才能有如今的平安，並替戰事過去後仍艱辛生活下來的女性們，留下重要的歷史紀錄。

王瓊玲為「春閨夢」訪談陣亡將士遺孀時，其姪子王安民隨同以影像紀錄，去年11月他完成紀錄片「春閨夢外」，訴說春閨夢醒後，留下來的人如何艱辛生活。

王安民說，以他30多歲年紀，過去會認為歷史課本中所寫八二三砲戰很遙遠，但透過影像看這些遺孀、遺族訴說，「提到丈夫會難過、會失望、會遺憾，那個能量是真的會打在你心裡上的，原來戰爭後遺症還留著。」

此外，王安民表示，從拍攝的第一顆鏡頭，到最後進剪接，情緒不斷被拉扯，「會體認到戰爭不是一輩人打完就會結束，近70年前發生的事情，其實會一代一代流傳下來」，他說，「或許有人會覺得老套，但還是希望永遠和平。」

王安民說，「春閨夢外」目前仍未對外公開，正準備參加各地影展，期望在不同影展宣傳下，紀錄片能被更多人看到。

金門 紀錄片 戰爭

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