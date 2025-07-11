中華郵政考成甲等 董事長：匯損為今年最大挑戰

中華郵政113年考成甲等，員工最高領4.4個月獎金。董事長王國材今天發信給員工表示，受美國對等關稅影響，匯損將是今年營運最大挑戰，將盡力克服，目標今年考成仍甲等。

國發會針對國營事業113年工作考成結果出爐，交通部所屬國營事業包括台鐵公司、中華郵政公司、台灣港務公司、桃園國際機場公司，取得甲等考成。

中華郵政董事長王國材今天發給員工一封信，信中提到113年全體員工兢兢業業戮力執行各項業務，公司成功轉虧為盈，在交通部支持下，行政院已核定工作考成為甲等。

王國材指出，今年受美國對等關稅政策影響，造成台幣巨幅升值，匯損將是今年營運面臨的最大挑戰。

不過，王國材認為，國際金融情勢是一時的，「最重要的是我們本業有沒有做好，郵儲壽三業正面臨物流業、銀行業及壽險業激烈競爭，我們必須做出符合顧客需求的服務，方能確保本業永續經營。」

王國材在信中呼籲，全體員工持續共同攜手打拚，在推動數位轉型藍圖下，有效率推展郵儲壽本業業務，若因應顧客需求而改變員工現有的工作方式，也請大家多包涵。

王國材強調，公司將積極尋求各項業務突破，盡力克服營運風險，達成今年考成仍維持甲等的目標。