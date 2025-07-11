3國寶藝師12藝生赴美參展 原民編織工藝躍上國際

台灣原住民工藝躍上國際，3位以原住民編織工藝獲認證的國寶藝師率領12位藝生，赴美國新墨西哥州聖塔菲市參加「國際民間藝術市場（IFAM）」，展現台灣原住民族珍貴的文化資產。

根據文化部文化資產局（文資局）發布新聞稿，3位人間國寶包括排灣族台東太麻里大王部落陳利友妹、排灣族屏東來義古樓部落許春美、泰雅族苗栗泰安象鼻部落尤瑪．達陸等人。

文資局長陳濟民表示，台灣代表團將與來自57個國家142位藝術家進行深度文化交流，共同頌揚傳統文化、創造力與藝術之美。

陳濟民表示，國寶藝師們將展現台灣原住民族至今仍保存的傳統工藝文化特點，特別是「母傳子承、青銀共學、部落共作、口述手傳、吟唱分享」的獨特傳承模式。他們將運用在地原始素材如苧麻，結合古老的織布與刺繡技術，從自然環境中汲取靈感，透過生活經驗編造出簡樸而溫暖的當代美學，分享他們行之有年的工藝實踐與美學理念。

新聞稿指出，「國際民間藝術市場（IFAM）」是一個致力於弘揚世界各地傳統文化藝術與民間工藝特色的國際平台，成立迄今21年，長年倡導尊重手工製品的尊嚴和人性，支持工藝師作為企業家和積極社會變革的催化劑。

每年IFAM都吸引來自50個不同國家約150名傳統工藝家和藝術家齊聚一堂，不僅促成大量作品與想法的交會，更搭建了珍貴的文化交流橋樑。