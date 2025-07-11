失依兒少醫療需求高 江宏傑籲各界相挺
忠義基金會長期支持失依兒少，醫療費用是一大筆支出，每年約需要新台幣250萬元至300萬元經費，藝人江宏傑今天呼籲各界相挺，讓失依兒少能有「持續型」醫療支持。
忠義基金會長期服務0歲至18歲失依兒少，並為國內少有收容0至3歲嬰兒的專業安置家園，今天召開記者會邀請江宏傑為失依兒少發聲。
忠義基金會表示，台灣每一天都有孩子因家庭暴力、疏忽照顧或其他不可抗的原因，被迫離開原生家庭，這些孩子並不是選擇失去依靠，而是「被動接受」，在脆弱的年紀面對無助、恐懼、發展遲緩或者身心不夠健康的樣態。
此外，忠義基金會說，當孩子入住家園時，基金會就會充分評估孩子發展狀況，把握0至6歲黃金療育期，投入醫療支持，盼能透過早期療育，改變弱勢孩子因應未來的能力。
然而根據經驗，進入安置機構的小孩，高達80%至90%有早療需求，包含語言能力、大小肌肉發展不足等，另外也有許多孩子因來自被不當對待、虐待的家庭，也需要心理諮商等資源穩定身心。
江宏傑呼籲，照顧許多弱勢失依兒少的家園，團體生活中如遇發展遲緩或有特殊醫療需求的孩子，所需經費與人力支持都相當龐大，希望社會各界一起出力。
根據忠義基金會統計，每年提供失依兒少醫療經費約250萬元至300萬元，需求龐大，亟需各界支持，呼籲民眾響應「孩要醫起好」失依兒少醫療費支持計畫；若有持續型醫療支持與公益合作，可洽02-29302600楊先生。
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