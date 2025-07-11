快訊

114分科生物／試題解答一次看 實驗題刁鑽考「青蛙舌根」考生讚有讀就有分

江蕙復出第一晚！費玉清「來了」 送巨型鳳凰讚爆：再展金嗓

知名品牌維他命眼藥膏爆短缺 食藥署：難估計何時恢復供貨

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
用於治療嚴重乾眼症病人，知名品牌綠洲維他命A眼藥膏傳出缺貨，衛福部食藥署指出，該品項藥物許可證持有者，因原料藥問題導致藥品短缺，日前主動通報食藥署。示意圖。聯合報系資料照
用於治療嚴重乾眼症病人，知名品牌綠洲維他命A眼藥膏傳出缺貨，衛福部食藥署指出，該品項藥物許可證持有者，因原料藥問題導致藥品短缺，日前主動通報食藥署。示意圖。聯合報系資料照

用於治療嚴重乾眼症病人，知名品牌綠洲維他命A眼藥膏傳出缺貨，衛福部食藥署指出，該品項藥物許可證持有者，因原料藥問題導致藥品短缺，日前主動通報食藥署，截至目前，尚無恢復正常供應時程，該藥品適應症涵蓋多種角膜炎，國內已有分、同含量、同劑型產品，且正常供應。

食藥署藥品組研究員祁若鳳指出，綠洲維他命A眼藥膏核准適應症為包括瀰慢性表層角膜炎、角膜上皮剝離症、皰疹性角膜疾患、小泡性角膜炎、角膜實質炎及其他各種角膜炎等症，該品項藥品許可證持有者因原料藥問題導致短缺，無法預計恢復正常供應時程。

祁若鳳說，經臨床端評估，國內尚有同成分同含量同劑型之藥品溫士頓維他命A眼藥膏，該品項目前正常供應，且食藥署已於114年7月8日至西藥醫療器材供應資訊平台，公告綠洲維他命A眼藥膏藥品短缺，並提供建議使用替代藥品相關資訊，供第一線醫師參考，將臨床影響降至最低。

北市聯醫中興院區院長、眼科醫師蔡景耀說，病人缺乏微生素A，容易引發角膜乾澀破皮或病變，好發於高齡長者、飲食不均衡族群，而臨床上維他命A藥膏多用於嚴重乾眼症，若藥品短缺，市面另有人工淚液劑型藥膏可開立，維持病人眼部滋潤，且維生素A可口服補充，不至於造成病人無藥可用。

食藥署 醫師 維他命

延伸閱讀

獨／關稅談判籌碼？傳開放2遭禁美牛品項 食藥署已請學者評估

乾眼症1款維他命A眼藥膏短缺 食藥署：有替代

健保署、食藥署協同加速新藥給付 肺動脈高壓治療與國際接軌

取消豬牛標示換關稅談判籌碼？食藥署高層：一切依上級指示

相關新聞

獨／關稅談判籌碼？傳開放2遭禁美牛品項 食藥署已請學者評估

美國總統川普關稅政策頻拋震撼彈，我國關稅比率尚未公布，不過，傳出目前禁輸入的美國牛肉內臟、絞肉成談判籌碼，研議開放進口。...

知名品牌維他命眼藥膏爆短缺 食藥署：難估計何時恢復供貨

用於治療嚴重乾眼症病人，知名品牌綠洲維他命A眼藥膏傳出缺貨，衛福部食藥署指出，該品項藥物許可證持有者，因原料藥問題導致藥...

中華郵政考成甲等 董事長：匯損為今年最大挑戰

中華郵政113年考成甲等，員工最高領4.4個月獎金。董事長王國材今天發信給員工表示，受美國對等關稅影響，匯損將是今年營運...

她常戴1物洗澡嚇壞同事 眼科醫師警告「母湯」：容易細菌感染

不少近視族為了美觀和擺脫眼鏡的束縛，都會選擇戴隱形眼鏡，不過有時候回到家會懶得摘下來。有一名女網友透露自己會戴著隱形眼鏡洗澡，結果同事得知後都相當訝異，但她反而習以為常，還想問「這會怎麼樣嗎？」貼文也引來不少討論。

失智不等於失望！ 北醫附醫完成院內首位阿茲海默症單株抗體治療

台灣65歲以上失智症人口數已超過35萬人，其中7成是阿茲海默症，是最常見的失智症類型。日前國內輸入二款失智症新藥，均為阿...

國中疑食物中毒案 羅一鈞：研判非細菌、病毒釀禍

北投國中女壘隊疑食物中毒案，疾管署今天表示，初步研判不像病毒或細菌性中毒，比較像天然毒或化學性中毒，已回覆衛生局不會進一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。