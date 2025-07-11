知名品牌維他命眼藥膏爆短缺 食藥署：難估計何時恢復供貨
用於治療嚴重乾眼症病人，知名品牌綠洲維他命A眼藥膏傳出缺貨，衛福部食藥署指出，該品項藥物許可證持有者，因原料藥問題導致藥品短缺，日前主動通報食藥署，截至目前，尚無恢復正常供應時程，該藥品適應症涵蓋多種角膜炎，國內已有分、同含量、同劑型產品，且正常供應。
食藥署藥品組研究員祁若鳳指出，綠洲維他命A眼藥膏核准適應症為包括瀰慢性表層角膜炎、角膜上皮剝離症、皰疹性角膜疾患、小泡性角膜炎、角膜實質炎及其他各種角膜炎等症，該品項藥品許可證持有者因原料藥問題導致短缺，無法預計恢復正常供應時程。
祁若鳳說，經臨床端評估，國內尚有同成分同含量同劑型之藥品溫士頓維他命A眼藥膏，該品項目前正常供應，且食藥署已於114年7月8日至西藥醫療器材供應資訊平台，公告綠洲維他命A眼藥膏藥品短缺，並提供建議使用替代藥品相關資訊，供第一線醫師參考，將臨床影響降至最低。
北市聯醫中興院區院長、眼科醫師蔡景耀說，病人缺乏微生素A，容易引發角膜乾澀破皮或病變，好發於高齡長者、飲食不均衡族群，而臨床上維他命A藥膏多用於嚴重乾眼症，若藥品短缺，市面另有人工淚液劑型藥膏可開立，維持病人眼部滋潤，且維生素A可口服補充，不至於造成病人無藥可用。
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