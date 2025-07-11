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菲律賓最大旅展 「台灣館」呈現四季觀光魅力

中央社／ 馬尼拉11日專電

2025年菲律賓「瘋旅行」（TME, Travel Madness Expo）國際旅展今天揭幕，交通部觀光署設「台灣館」呈現獨特的觀光魅力，並邀請網紅分享台灣旅遊經驗。

「瘋旅行」國際旅展11日至13日在巴賽城（Pasay）SMX展覽中心舉行，中華民國駐菲律賓副代表楊登仕、觀光署專門委員吳國正、觀光署駐曼谷主任陳憶婷今天上午出席開幕剪綵儀式，並與台灣參展業者及現場民眾互動。

楊登仕說，台菲地理相近、航程短，美食豐富多元、景點極具特色，加上台灣給予菲律賓民眾免簽待遇，是吸引許多菲律賓遊客赴台觀光的因素。

觀光署今年邀請台中市政府、旅行社、飯店、航空公司等25個單位計50人，組成台灣觀光代表團參加這場盛會。

現場「台灣館」以觀光品牌3.0「Taiwan –Waves ofWonder」作為設計主軸，運用鮮豔色彩與童趣堆疊，呈現台灣四季獨特之美。

館內擺有多個台灣著名地標打卡區，包括台北101、台中彩虹眷村、台東國際熱氣球嘉年華以及綠島朝日溫泉等，供菲律賓民眾拍照留念，展現台灣多元豐富的旅遊風貌。

為加強宣傳力道，交通部觀光署邀請到菲律賓網紅崔迪安（Carl Chuidian，譯音）和海蒂媽咪（MommyHaidee）到場助陣，分享台灣旅遊經驗與美食美景。

觀光署資料顯示，去年菲律賓赴台人次高達46萬7000人次，居東南亞國家之冠，今年動能更加強勁，首季菲律賓赴台旅客達14萬6581人次，較去年同期成長逾25.38%，同樣是東南亞第一。

為擴大招攬菲律賓旅客，台灣觀光代表團也將於15日、16日到菲律賓怡朗（Iloilo）及宿霧（Cebu）等大城舉辦觀光推廣會，邀請逾100位菲律賓旅遊業者、航空公司及主流媒體參加，介紹台灣最新旅遊資訊。

觀光署 菲律賓 美食

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