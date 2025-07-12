嘴破冒痘、火氣大？8種「退火食物」有助平衡體內熱氣



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「降火氣飲食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大降火氣食物有哪些。

當氣溫節節升高，體內也容易悄悄「上火」──嘴破、長痘痘、喉嚨痛、睡不好，很可能都是身體在向你發出過熱警訊。那麼火氣大可以吃什麼呢？喝什麼最有效？本篇便整理出網友熱議的「降火氣飲食」，從日常蔬果到涼補湯品，助你清熱退火、擺脫火氣大困擾！

家常菜「苦瓜」變化豐富 夏日消暑水果「西瓜」大受歡迎

▲ 網友熱議TOP8降火氣飲食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「降火氣飲食」的討論，可以發現「苦瓜」是夏季相當具人氣的退火食材。社群上常見「苦瓜排骨湯」、「綠豆苦瓜湯」等消暑料理的分享，網友形容那種「苦中帶甘」的滋味喝起來特別清爽，還有家長提到「天熱煮個苦瓜封，湯一加配著吃，小朋友都吃光光」，大人小孩都喜歡。除了家常熱湯，也有不少部落客將苦瓜搖身一變為夏日涼菜主角，像是「梅漬苦瓜」、「涼拌苦瓜」等創意做法大受歡迎，吸引網友熱烈留言「求食譜」，紛紛表示也想在家嘗試這道既清爽又退火的佳餚。

而夏日最消暑的水果「西瓜」也受到熱議，有網友分享去果汁攤喝到「西瓜＋蘋果或鳳梨」的混搭果汁，不只天然解渴，還有清熱降火的加分效果；也有人大讚「西瓜豆花」簡直是夏日救星，不僅退火還有飽足感。近期一款因韓星張員瑛而爆紅的「西瓜烏龍」也成為話題焦點，許多網友慕名朝聖後紛紛表示「西瓜的甜味蠻夠並帶有微微茶香」、「喝起來很滑順清爽，超級適合夏天喝」，成為夏日熱門的消暑飲品。不過也有中醫師提醒，因西瓜性寒，體質虛寒或脾胃較弱的人若食用過量，可能會導致胃腸不適、甚至間接引發類似上火的症狀，因此建議依個人體質適量享用。

至於「青草茶」則是最能代表台灣在地風味的退火飲品。許多人原本以為青草茶會十分苦澀，實際嘗試後卻意外發現「好清香」、「微糖不膩很清爽」。也有熱愛青草茶的網友大讚「很喜歡這種又苦又涼的感覺，喝完全身很舒服」、「清涼又健康的透心涼」。相較於市面上常見的手搖飲，有網友認為青草茶少糖、少添加，保留草本原味，不僅退火效果實在，也多了一份古早味的純粹與健康。

除了以上提到的三樣降火氣飲食，冰涼的「綠豆湯」、甘甜開胃的「酸梅」，以及清爽順口的「冬瓜」料理等，也都是夏季常見且廣受好評的退火選擇。除了適量攝取這些清熱食物，也要搭配規律作息、減少油炸重口的飲食習慣，才能真正安撫體內那股「蠢蠢欲動」的火氣！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「降火氣飲食」相關討論則數。

觀測期間：2025/04/06~2025/07/06，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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