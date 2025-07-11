獨／關稅談判籌碼？傳開放2遭禁美牛品項 食藥署已請學者評估

美國總統川普關稅政策頻拋震撼彈，我國關稅比率尚未公布，不過，傳出目前禁輸入的美國牛肉內臟、絞肉成談判籌碼，研議開放進口。而早在今年1月初，食藥署已委託學者，評估美國進口牛絞肉、牛內臟風險，且於6月完成風險評估，研究計畫進入收尾階段。對此，食藥署目前不願對任何有關於美牛議題做任何回應。

台灣對等關稅稅率尚未出爐，據了解，賴政府上任後，府院不定期召開秘密會議，討論是否開放美牛內臟的老議題，長期以來該案皆未定案，據悉，我方向美方傳遞，研擬放行過去管制的美國內臟及絞肉，並將豬腎萊劑容許值，比照國際標準。

一位參與食藥署食安相關委員會專家透露，食藥署早在今年一月委託某國立大學執行進口牛肉內臟、絞肉的風險評估，該案進度已在6月已進入尾聲，至於風險評估的研究結果何時公告？需待食藥署高層決定。

台北榮總內科部臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌說，美國未禁止畜牧業者使用瘦肉精萊克多巴胺，且比起牛肉，牛內臟萊劑殘留風險更高，民眾較少食用牛肝、牛腎，但中國大陸一項研究指出，牛內臟最容易殘留萊劑部位為肺部，若真要開放，建議必須經過嚴謹風險評估，看國內消費者是否能夠接受。

台大環境與職業健康科學研究所特聘教授詹長權說，食安規範必須以事實為根據，過去國內爭論美牛是否進口，當時世界各地仍有狂牛症流行，且國際並無共識，經過幾波爭辯，聯合國農糧組織食品法典委員會（Codex）已定出檢驗準則，作為風險評估依據，然國內開放美國豬牛進口多年，卻沒看到政府對市售美國豬牛產品進行評估。

詹長權表示，包含美國在內，全球狂牛症風險下降，但若要調整管制措施，必須先有量化評估，我國衛生部門、國貿單位，應利用量化風險，提出「本土資訊」，誠實告知民眾進口美牛絞肉、內臟風險，但國內過去研究都是基於假設、推估、數據分析等，建議針對實際產品分析，且研究結果應該盡早公開，委託哪一單位研究、研究方法等應揭櫫於世，不是等到啟動貿易討論才公開研究。

另，放寬豬腎萊劑標準，也是關稅談判關鍵，傳出有恐由0.04ppm，放寬至0.09ppm。成大副校長、食藥署食品安全風險評估諮議會副召集人李俊璋表示，108年修訂肉品萊克多巴胺標準時，是以0.09ppm分析，當時認定風險危害在可接受範圍，風險集中在坐月子婦女，但也在可接受範圍，而他目前尚未接到經貿辦或食藥署重做風險評估的要求。