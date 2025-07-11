台中男子腹股溝紅腫 就醫確診本土M痘

台中市出現1例本土M痘確診病例。潭子區30歲男性，自述為異性間性行為，7月初因腹股溝紅腫、生殖器周邊皮疹、疑似蜂窩性組織炎等症狀，就醫採檢確診。接觸者無症狀。

台中市衛生局今天發布新聞稿，衛生局長曾梓展表示，暑假聚會及社交活動頻繁增多，提醒民眾M痘傳播以高風險親密接觸為主，應注意防護，避免藉由交友軟體與不特定人士進行親密接觸，如與對方約會時，發現對方臉部及軀幹皮膚有疹子、水泡、膿疱等，應拒絕與對方發生親密行為。

曾梓展提到，如有發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等疑似罹患M痘症狀，請佩戴口罩及穿著長袖衣褲儘速就醫，並主動告知醫師高風險場域暴露史及接觸史，以利及早診斷及早治療。

負責在接種站施打疫苗的醫師施勝桓表示，接種疫苗為目前預防M痘最有效的方式，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。每月1次在台灣基地協會設置接種站，7月施打時間為20日下午2時到5時，可上預約平台預約。

台中市共計55家醫療院所提供公費M痘疫苗供民眾接種，凡近1年內曾有高風險性行為者、過去曾罹患性病者、性接觸對象有上述任一情形者請儘速完成疫苗接種。